Estados Unidos vs. Bosnia protagonizarán otro encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan a esta instancia tras finalizar como líderes y como uno de los ocho mejores terceros de sus respectivos grupos, respectivamente, y ahora buscarán dar un paso más en el torneo. El ganador del compromiso asegurará su clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Bélgica y Senegal. Revisa las posibles alineaciones para este partido.

Estados Unidos intentará imponer su favoritismo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para seguir firme en su camino hacia el título. Tras culminar como líder de su grupo, el conjunto norteamericano buscará hacer valer su buen momento y asegurar su clasificación a los octavos de final.

Bosnia y Herzegovina afrontará el encuentro con la ilusión de seguir sorprendiendo en el torneo. Luego de avanzar como uno de los ocho mejores terceros, el combinado europeo intentará aprovechar sus oportunidades para dar el golpe y meterse entre los 16 mejores del Mundial.

En sus últimas presentaciones, Estados Unidos perdió 3-2 ante Turquía en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, resultado que llegó luego de haber asegurado el primer lugar de su grupo, lo que le permitió rotar a varios de sus habituales titulares. El conjunto norteamericano avanzó a los dieciseisavos de final tras sumar seis puntos, producto de dos victorias y una derrota.

Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Bosnia y Herzegovina logró la clasificación como uno de los ocho mejores terceros del torneo. El combinado europeo consiguió cuatro puntos en la fase de grupos, suficientes para mantenerse con vida en la competencia y meterse en la fase eliminatoria.

Bosnia. (Foto: Getty Images)

A pocas horas del inicio del encuentro, tanto Mauricio Pochettino como Sergej Barbarez ultiman detalles para definir sus alineaciones. Aunque no se esperan grandes modificaciones respecto a sus últimos compromisos, ambos entrenadores aún mantienen algunas dudas en determinadas posiciones de cara a este decisivo enfrentamiento.

Estados Unidos vs. Bosnia. (Foto: Getty Images)

Posibles alineaciones del Estados Unidos vs. Bosnia:

Alineación de Estados Unidos: Matthew Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman; Antonee Robinson, Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest; Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun.

Matthew Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman; Antonee Robinson, Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest; Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun. Alineación de Bosnia: Nikola Vasilj; Sead Kolasinac, Nikola Katic, Tarik Muharemovic; Amar Dedic; Kerim Alajbegovic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko.

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