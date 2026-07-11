Inglaterra y Noruega protagonizarán este sábado uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Miami y enfrentará a dos selecciones que llegan en un gran momento, tras superar exigentes cruces en los octavos de final. Los ingleses eliminaron a México por 3-2, mientras que Noruega dio uno de los grandes golpes del campeonato al dejar en el camino a Brasil gracias a una brillante actuación de Erling Haaland (2-1).

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel ha ido creciendo con el paso de los partidos y mantiene intacto el objetivo de conquistar una Copa del Mundo que se le niega desde 1966. Inglaterra terminó como líder del Grupo L y posteriormente remontó un complicado partido frente a República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final, antes de superar a México en un intenso duelo de octavos. Harry Kane y Jude Bellingham han sido las principales figuras de un equipo que combina experiencia y juventud.

En la previa del encuentro, Tuchel confirmó que no podrá contar con Jordan Henderson por lesión, mientras que Jarrell Quansah deberá cumplir una fecha de suspensión. El técnico alemán, sin embargo, recupera al resto de sus habituales titulares y confía en mantener la base que le ha permitido llegar entre los ocho mejores del torneo.

De no mediar inconvenientes, esta será la formación del conjunto inglés para buscar un lugar en las semifinales del Mundial 2026: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. Tuchel apostaría nuevamente por un equipo ofensivo para intentar controlar la posesión desde el inicio.

Harry Kane tiene seis goles en el Mundial 2026. (Foto: FA)

Por el lado de Noruega, la ilusión no deja de crecer. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken se ha convertido en la gran revelación del Mundial tras eliminar a Brasil por 2-1, un resultado histórico que le permitió clasificarse por primera vez en décadas a los cuartos de final de una Copa del Mundo. El gran protagonista fue Erling Haaland, autor de un doblete que confirmó su extraordinario momento de forma.

Además del nivel superlativo de Haaland, Noruega ha encontrado un gran funcionamiento colectivo alrededor de Martin Ødegaard, quien ha sido el encargado de conducir el juego ofensivo del equipo. La única preocupación del cuerpo técnico pasa por la situación física del lateral David Møller Wolfe, quien llega con molestias y es duda para integrar el once inicial.

Solbakken no se guardará ante los ingleses y saldría con la siguiente formación titular: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.

El partido promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Inglaterra intentará hacer valer su experiencia en este tipo de instancias para seguir soñando con su segundo título, mientras que Noruega buscará prolongar la mejor campaña de su historia y continuar sorprendiendo a las grandes potencias.

Erling Haaland le marcó dos goles a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Inglaterra vs. Noruega:

Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. Posible alineación de Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.

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