La Selección de México afrontará este jueves 18 de junio un compromiso clave en sus aspiraciones mundialistas cuando enfrente a Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara y podría definir buena parte del futuro de ambas selecciones en el torneo, ya que los dos equipos llegan tras haber ganado en su estreno.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre debutó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, resultado que le permitió comenzar con confianza su participación en la Copa del Mundo. Sin embargo, el cuerpo técnico mexicano ha trabajado durante los últimos días en corregir algunos aspectos defensivos y ofensivos detectados en ese compromiso, especialmente tras la expulsión del capitán César Montes, quien se perderá este encuentro por suspensión.

En la previa del partido, Aguirre destacó la calidad del rival asiático y advirtió sobre el peligro que representan figuras como Son Heung-min y Kang-in Lee. El entrenador mexicano recordó que Corea del Sur es un equipo intenso, con rápidas transiciones ofensivas y una estructura táctica capaz de complicar a cualquier selección. Por ello, el ‘Tri’ buscará mantener el orden defensivo sin renunciar a su propuesta ofensiva.

Tras los últimos trabajos, se conoció que México saldría con la siguiente alineaciones para detener el poderío de los surcoreanos: Raúl Rangel: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. La principal novedad sería el ingreso de Edson Álvarez a la zaga para suplir la ausencia de Montes.

Julián Quiñones marcó el primer gol de México en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Corea del Sur, el equipo dirigido por Hong Myung-bo llega fortalecido tras vencer 2-1 a la República Checa en su primera presentación en esta justa mundialista. Los asiáticos mostraron carácter para remontar y cuentan con una generación experimentada que combina futbolistas consolidados en Europa con jóvenes talentos que atraviesan un gran momento futbolístico.

La gran figura coreana continúa siendo Son Heung-min, referente y capitán del equipo. Junto a él destacan nombres como Kang-in Lee, Hwang In-beom y el delantero Oh Hyeon-gyu, autor del gol decisivo en la primera jornada. Además, el técnico recuperó a los mediocampistas Bae Jun-ho y Kim Tae-hyeon, quienes superaron problemas físicos y vuelven a estar disponibles.

Conscientes de que jugarán contra el local y tendrán a la hinchada en contra, Corea del Sur mandaría la siguiente alineación: Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Gi-Hyuk; Seol Youngwoo, Hwang Ib-meom, Paik Seungho, Lee Jaesung; Lee Kangin, Lee Jae-Sung y Heung-Min Son.

Alineaciones del México vs. Corea del Sur:

Posible alineación de México: Raúl Rangel: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Raúl Rangel: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Posible alineación de Corea del Sur: Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Gi-Hyuk; Seol Youngwoo, Hwang Ib-meom, Paik Seungho, Lee Jaesung; Lee Kangin, Lee Jae-Sung y Heung-Min Son.

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