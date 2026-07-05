México vs. Inglaterra protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan a esta instancia tras superar con éxito los dieciseisavos de final y ahora buscarán dar un paso más rumbo al título. El ganador del compromiso asegurará su clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Brasil y Noruega. A continuación, revisa las posibles alineaciones para este esperado duelo.

México e Inglaterra protagonizarán uno de los cruces más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El ‘Tri’ llega a esta instancia luego de superar con autoridad a Ecuador, mientras que el cuadro inglés tuvo que exigirse al máximo para dejar en el camino a República Democrática del Congo. Ahora, ambos se medirán en el Estadio Ciudad de México por un boleto a los cuartos de final.

El equipo de Javier Aguirre intentará aprovechar la localía y la altura de Ciudad de México para dar el golpe frente a uno de los favoritos del certamen. La buena noticia para el ‘Tri’ es que no presenta bajas de consideración, por lo que el entrenador mantendría la base del once que arrancó en la ronda anterior, con Raúl Rangel en el arco y Raúl Jiménez como principal referencia ofensiva.

Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel llega con algunas dudas físicas, especialmente por el estado de Declan Rice, quien terminó con molestias musculares en el partido ante Congo. A ello se suman las situaciones de Reece James y Jarell Quansah, aunque todo apunta a que los dos últimos seguirían fuera del equipo titular. Aun así, los ingleses mantienen una base sólida con Jude Bellingham y Harry Kane como grandes figuras.

De acuerdo con los reportes previos, México repetiría prácticamente la misma estructura que utilizó en su último compromiso. La zaga estaría conformada por Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, mientras que en el mediocampo se mantendrían Érik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora. En ataque, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez aparecen como las principales cartas para buscar el batacazo.

En Inglaterra, la principal incógnita está en los extremos y en el lateral derecho. Si bien algunos medios proyectan a Noni Madueke y Marcus Rashford, otros colocan a Bukayo Saka y Anthony Gordon como acompañantes de Kane en la delantera. Lo que parece más firme es la presencia de Pickford en el arco, Guéhi y Konsa en la zaga, además de Bellingham como eje creativo en la mitad de la cancha.

Posibles alineaciones del México vs. Inglaterra:

Alineación de México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Gilberto Mora, Erick Lira, Luis Romo, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Gilberto Mora, Erick Lira, Luis Romo, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. Alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O´Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke y Harry Kane.

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