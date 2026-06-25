La Selección de Paraguay afrontará este jueves 25 de junio una auténtica final frente a Australia por la tercera y última jornada del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco y definirá buena parte del panorama de clasificación en la zona. La ‘Albirroja’ llega con tres puntos tras caer ante Estados Unidos y derrotar a Turquía, mientras que los ‘Socceroos’ también suman tres unidades luego de vencer a los turcos y perder frente al combinado estadounidense.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro recuperó la confianza gracias al triunfo por 1-0 sobre Turquía en la segunda jornada. Sin embargo, el seleccionador paraguayo sabe que todavía queda trabajo por hacer para asegurar el boleto a la siguiente fase. En la previa del compromiso, Alfaro volvió a mostrarse crítico con las pausas obligatorias de hidratación implementadas durante el torneo, aunque dejó claro que toda la concentración del plantel está puesta en conseguir la clasificación.

Paraguay afrontará este compromiso con una baja sensible. Miguel Almirón no podrá estar presente debido a una suspensión, obligando al cuerpo técnico a reorganizar el ataque. La responsabilidad ofensiva recaerá principalmente sobre Julio Enciso, quien llega como la principal figura del equipo y uno de los futbolistas paraguayos más destacados de la competición.

De esta manera, tras los entrenamientos de los últimos días, Gustavo Alfaro mandaría este equipo para buscar la clasificación a los dieciseisavos de final: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Mauricio Magalhães, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria. La principal novedad sería precisamente el ingreso de Mauricio para suplir la ausencia de Almirón.

Julio Enciso es el elemento más desequilibrante que tiene Paraguay. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Australia, el panorama es ligeramente más favorable. Los dirigidos por Tony Popovic avanzarán de ronda con un empate gracias a su mejor diferencia de gol, aunque el entrenador australiano ha insistido en que su equipo saldrá a buscar la victoria y no especulará con el resultado.

La gran fortaleza australiana ha sido su organización defensiva. Durante el torneo, los ‘Socceroos’ han mostrado un sistema sólido con línea de cinco defensores y rápidas transiciones al ataque. Además, cuentan con jóvenes talentos como Nestory Irankunda y Mohamed Touré, quienes han aportado velocidad y desequilibrio en los últimos metros.

Así pues, los australianos mandarían esta alineación para frenar la ilusión de los paraguayos: Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mohamed Touré y Nestory Irankunda. Jacob Italiano, quien venía siendo titular por derecha, será baja por lesión.

El partido promete ser uno de los más tensos de la última jornada de la fase de grupos. Paraguay necesita ganar para depender exclusivamente de sí mismo y asegurar el segundo puesto, mientras que Australia buscará aprovechar la ventaja matemática con la que llega al encuentro.

Tony Popovic es el director técnico de Australia y buscará frenar la ilusión de Paraguay. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Paraguay vs. Australia:

Posible alineación de Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria. Posible alineación de Australia: Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mohamed Touré y Nestory Irankunda.

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