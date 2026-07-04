La Selección de Paraguay afrontará este sábado 4 de julio uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se enfrente a Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Filadelfia y pondrá a prueba el gran momento de la ‘Albirroja’, que llega a esta instancia tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final y convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo. Enfrente estará una Francia que ratificó su condición de candidata al título al superar con autoridad su primera serie de eliminación directa ante Suecia (3-0).

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro atraviesa un momento de enorme ilusión. Después de un inicio irregular en la fase de grupos, Paraguay fue creciendo futbolísticamente y logró un histórico triunfo sobre Alemania, resultado que le permitió instalarse entre las 16 mejores selecciones del campeonato. La solidez defensiva, el sacrificio colectivo y el gran nivel de Julio Enciso se han convertido en las principales armas del conjunto guaraní.

Durante la conferencia previa, Alfaro destacó la jerarquía del conjunto francés y aseguró que Paraguay deberá realizar un partido perfecto para tener opciones de avanzar. El entrenador argentino elogió la calidad individual de los ‘Bleus’, pero también remarcó que su equipo ya ha demostrado que puede competir de igual a igual ante cualquier rival cuando mantiene el orden táctico y la intensidad.

De esta manera, los guaraníes saldrían de la siguiente manera para intentar frenar el poderío galo: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Diego Gómez; Julio Enciso y Miguel Almirón.

Paraguay llegó a esta instancia luego de eliminar a Alemania en 16vos de final. (Foto: Charles Krupa)

Por el lado de Francia, el conjunto dirigido por Didier Deschamps ha ido de menos a más en la competición y llega a los octavos de final como uno de los principales candidatos al título. Los franceses cuentan con una de las plantillas más poderosas del Mundial y han mostrado un gran equilibrio entre experiencia y juventud, liderados por figuras de talla internacional.

La principal atención estará centrada en Kylian Mbappé, quien ha vuelto a ser determinante en el ataque francés. Además del delantero del Real Madrid, Francia dispone de futbolistas de enorme jerarquía como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni, elementos que convierten a los europeos en un rival de máxima exigencia.

Tras los últimos trabajos de la semana, Deschamps mandaría la siguiente oncena contra los paraguayos: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

El partido promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Paraguay intentará prolongar su histórica campaña y dar un nuevo golpe sobre la mesa ante una potencia mundial, mientras que Francia buscará imponer su jerarquía para seguir avanzando hacia la conquista de una nueva estrella.

Francia no pasó apuros para eliminar a Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Paraguay vs. Francia:

Posible alineación de Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Diego Gómez; Julio Enciso y Miguel Almirón.

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Diego Gómez; Julio Enciso y Miguel Almirón. Posible alineación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

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