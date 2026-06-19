La Selección de Paraguay afrontará este viernes 19 de junio un partido decisivo frente a Turquía por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Después de sufrir una dura derrota por 4-1 ante Estados Unidos en su estreno, la ‘Albirroja’ está obligada a sumar para mantenerse con opciones de clasificación a los dieciseisavos de final. Del otro lado estará una selección turca que también llega necesitada tras caer 2-0 frente a Australia en la fecha inaugural.

El encuentro se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco y aparece como una auténtica final para ambos equipos. Una nueva derrota podría dejarlos al borde de la eliminación, por lo que se espera un duelo intenso y con mucha tensión desde el pitazo inicial. Tanto Gustavo Alfaro como Vincenzo Montella han trabajado durante los últimos días en corregir los errores mostrados durante sus respectivos debuts.

Paraguay llega golpeado por la goleada sufrida ante Estados Unidos, un resultado que el propio Alfaro calificó como una lección muy dolorosa. El técnico argentino reconoció que su equipo fue superado en distintos aspectos del juego y destacó la necesidad de mejorar la concentración y la eficacia para competir en una Copa del Mundo.

Con ese panorama, el entrenador paraguayo prepara algunas variantes para fortalecer el funcionamiento colectivo. La expectativa está puesta en futbolistas como Julio Enciso, Miguel Almirón y Diego Gómez, quienes deberán asumir el protagonismo ofensivo de una selección que necesita recuperar la confianza y mostrar una mejor versión en un partido clave para sus aspiraciones mundialistas.

Así pues, Paraguay saldría con la siguiente formación para enfrentar al cuadro turco: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso e Isidro Pitta. Alfaro apostaría por una estructura equilibrada que combine solidez defensiva con velocidad en las transiciones ofensivas.

Paraguay espera un gran partido de Junio Enciso. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Turquía, la derrota ante Australia generó numerosas críticas pese al amplio dominio estadístico mostrado por el conjunto europeo. La prensa turca destacó la falta de contundencia ofensiva luego de que el equipo desperdiciara numerosas ocasiones de gol, situación que ha llevado a Montella a estudiar modificaciones importantes para este compromiso.

La principal esperanza turca pasa por el talento de Arda Güler, una de las jóvenes figuras del torneo. Junto a él aparecen nombres de peso como Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız y Merih Demiral, futbolistas llamados a liderar la reacción de una selección que no puede permitirse otro tropiezo.

La alineación probable de Turquía sería de la siguiente manera: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu;İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçu; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu.

La presión es máxima para ambos seleccionados. Con Estados Unidos y Australia liderando actualmente el Grupo D, Paraguay y Turquía saben que el margen de error prácticamente se agotó. Por ello, el partido promete convertirse en uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos obligados a ganar para seguir soñando con avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Turquía no pudo con Australia en su estreno mundialista. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Paraguay vs. Turquía:

Posible alineación de Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso e Isidro Pitta.

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso e Isidro Pitta. Posible alineación de Turquía: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu;İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçu; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu.

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