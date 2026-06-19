Mundial
Paraguay vs. Turquía EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GEN, Unicanal, Trece y DIRECTV
Paraguay vs. Turquía juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 19 de junio desde las 10:00 p.m. por la fecha 2 del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de GEN, Unicanal, Trece, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.
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¿A qué hora juegan Paraguay vs. Turquía?
El choque entre Paraguay vs. Turquía está programado para este viernes 19 de junio desde la 10:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 00:00 del sábado 20 de junio; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 11:00 p.m.; en México a las 9:00 p.m.; y en España a las 5:00 a.m. del sábado.