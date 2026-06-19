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Paraguay vs. Turquía EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GEN, Unicanal, Trece y DIRECTV

Paraguay vs. Turquía juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 19 de junio desde las 10:00 p.m. por la fecha 2 del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de GEN, Unicanal, Trece, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.

Paraguay vs. Turquía por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Paraguay vs. Turquía por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿A qué hora juegan Paraguay vs. Turquía?

El choque entre Paraguay vs. Turquía está programado para este viernes 19 de junio desde la 10:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 00:00 del sábado 20 de junio; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 11:00 p.m.; en México a las 9:00 p.m.; y en España a las 5:00 a.m. del sábado.

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¿Qué canales transmiten Paraguay vs. Turquía en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el debut de su selección por FOX, FS1 y FOX One en inglés, mientras que Telemundo, Universo y Peacock ofrecerán la transmisión en español. Esta será una de las mayores audiencias de la primera jornada del Mundial 2026 al tratarse del anfitrión del torneo.

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¿Qué canal transmite Paraguay vs. Turquía en España?

En España, el compromiso entre Paraguay vs. Turquía estará disponible a través de La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN y Movistar Plus+, operadores con derechos para emitir el Mundial 2026.

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¿En qué canal pasan Paraguay vs. Turquía en Uruguay?

En territorio uruguayo, el encuentro entre Paraguay vs. Turquía será transmitido por Canal 5, DSports y DGO, además de servicios de streaming autorizados para emitir el Mundial 2026.

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¿Cómo ver Paraguay vs. Turquía en Colombia?

Los aficionados colombianos tendrán acceso a la transmisión del duelo entre Paraguay vs. Turquía a través de Caracol Televisión, Canal RCN, Caracol Play, DSports y DGO, con cobertura especial de la fase de grupos.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Turquía en Argentina?

En Argentina, el partido entre Paraguay vs. Turquía podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports, DGO y Mi Telefe, opciones que transmitirán los principales encuentros del certamen.

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¿Qué canal transmite Paraguay vs. Turquía en Perú?

Los hinchas peruanos podrán ver el compromiso entre Paraguay vs. Turquía mediante América TV, América TVGO, DSports y DGO, además de otras plataformas con derechos para transmitir el Mundial 2026.

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¿En qué canal ver Paraguay vs. Turquía en México?

En México, la transmisión del encuentro entre Paraguay vs. Turquía estará disponible por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX, que ofrecerán una amplia cobertura de la Copa del Mundo 2026.

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¿En qué canales ver Paraguay vs. Turquía en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay vs. Turquía a través de Telefuturo, Tigo Sports, GEN y la plataforma Tigo Sports App, señales que cuentan con cobertura oficial del Mundial 2026 y de los encuentros de la Albirroja.

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¿A qué hora juegan Paraguay vs. Turquía?

El choque entre Paraguay vs. Turquía está programado para este viernes 19 de junio desde la 10:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 00:00 del sábado 20 de junio; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 11:00 p.m.; en México a las 9:00 p.m.; y en España a las 5:00 a.m. del sábado.

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El Estadio Bahía de San Francisco será el escenario del partido entre Paraguay vs. Turquía.

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El encuentro entre Paraguay vs. Turquía es válido por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán todas las incidencias del partido entre Paraguay vs. Turquía.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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