Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzaron con partidazos y, con ello, la pelea por la Bota de Oro empieza a tomar mayor protagonismo. Varias de las principales figuras del fútbol mundial ya respondieron con goles y mantienen una intensa lucha por liderar la tabla de máximos goleadores del torneo.

Entre los futbolistas que concentran todas las miradas aparece Lionel Messi. El capitán de la selección argentina continúa siendo determinante para la Albiceleste y busca ampliar su registro goleador en la que podría ser la última Copa del Mundo de su carrera.

Otro de los grandes protagonistas es Kylian Mbappé. El delantero francés volvió a demostrar su capacidad goleadora tras anotar un doblete ante Suecia y se mantiene entre los principales candidatos a quedarse con el premio al máximo anotador del Mundial.

Harry Kane tampoco pierde terreno en la clasificación. El atacante inglés sigue siendo la principal referencia ofensiva de Inglaterra tras su doblete ante RD Congo y espera aprovechar la fase de eliminación directa para seguir escalando posiciones.

Erling Haaland viene firmando un gran primer Mundial con Noruega. El delantero anotó en los dieciseisavos de final para el 2-1 ante Costa de Marfil, alcanzó los cinco goles en el torneo y se metió en el top 5 de máximos goleadores.

Cabe recordar que la FIFA entrega la Bota de Oro al jugador que finalice el torneo con mayor cantidad de goles. En caso de empate, los criterios de desempate son el número de asistencias y, posteriormente, la menor cantidad de minutos disputados.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi – 6 goles Kylian Mbappé - 6 goles Erling Haaland - 5 goles Harry Kane - 5 goles Ousmane Dembelé - 4 goles Vinícius Júnior - 4 goles Julián Quiñones - 3 goles Cody Gakpo - 3 goles Johan Manzambi - 3 goles Matheus Cuhna - 3 goles

La tabla se actualizará conforme avancen los partidos del Mundial 2026 y se registren nuevos goleadores en el torneo.





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