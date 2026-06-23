Portugal afrontará este martes un partido de enorme trascendencia frente a Uzbekistán por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. Después del inesperado empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en su debut, la selección dirigida por Roberto Martínez necesita una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda. Enfrente estará un Uzbekistán que también llega urgido de puntos tras caer 3-1 ante Colombia en su primera presentación.

La igualdad en el estreno dejó varias críticas sobre el funcionamiento de Portugal, especialmente por la falta de contundencia ofensiva. Sin embargo, Roberto Martínez aseguró en la conferencia de prensa que su equipo no siente presión pese al ruido generado alrededor y confía en que la experiencia de sus jugadores será determinante para reaccionar en Houston. El técnico también confirmó que todos los futbolistas están disponibles, con la única excepción de Tomás Araújo, mientras que Rúben Dias ya está recuperado y listo para reaparecer.

La principal atención volverá a estar centrada en Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo el capitán y referente de Portugal. Pese a las críticas recibidas tras el empate inicial, Martínez respaldó públicamente al delantero y destacó su liderazgo, además del aporte que realiza dentro y fuera del área. Junto a él sobresalen figuras como Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, João Neves y Rafael Leão, quienes están llamados a liderar la recuperación del conjunto luso.

De acuerdo con los reportes más recientes de la prensa europea, la probable alineación de Portugal sería así: Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. La principal novedad sería el regreso de Rúben Dias tras superar las molestias físicas que lo dejaron fuera del debut.

Cristiano Ronaldo todavía no ha marcado goles en el Mundial 2026. (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

Por el lado de Uzbekistán, el seleccionado asiático afronta uno de los desafíos más importantes de su historia. En su primera participación mundialista, el equipo dirigido por Fabio Cannavaro dejó buenas sensaciones durante varios pasajes del encuentro frente a Colombia, aunque terminó perdiendo por 3-1. Ahora necesita sumar para llegar con opciones a la última jornada del grupo.

Cannavaro reconoció que enfrentar a Portugal exigirá un rendimiento mucho más sólido que el mostrado en el debut. El campeón del mundo con Italia en 2006 pidió a sus jugadores mantener el orden táctico y no centrar toda su atención en Cristiano Ronaldo, recordando que Portugal posee múltiples futbolistas capaces de desequilibrar un partido por sí solos.

De esta manera, Uzbekistán saldría con la siguiente alineación para intentar frenar a los lusos: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Bekhruz Karimov; Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. El conjunto asiático mantendría el esquema 3-4-2-1 utilizado en su estreno mundialista.

El compromiso aparece como una auténtica final para ambos seleccionados. Portugal está obligado a ganar para no complicar su clasificación antes de enfrentar a Colombia en la última fecha, mientras que Uzbekistán intentará dar uno de los grandes golpes del Mundial 2026 y mantener vivo el sueño de avanzar en su primera participación en una Copa del Mundo.

Uzbekistán debutó en el Mundial 2026 con una derrota por 3-1 ante Colombia. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Alineaciones del Portugal vs. Uzbekistán

Posible alineación de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Posible alineación de Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Bekhruz Karimov; Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.

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