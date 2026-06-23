El mercado de pases de la Liga 1 sigue moviéndose y conforme transcurren las semanas, mientras los clubes siguen preparándose para el arranque del Torneo Clausura, iremos teniendo más sorpresas. En el caso de Universitario de Deportes, por ejemplo, hasta el momento solo se han anunciado las incorporaciones de Jordan Guivin y Gianluca Lapadula. No obstante, mientras se define la salida del brasileño Miguel Silveira para liberar un cupo de extranjero, se sabe que todavía están a la espera de cerrar con un volante que pueda darle más recursos a Héctor Cúper.

En ese sentido, en las últimas horas surgió la información de que ya hubo un primer acercamiento entre Universitario y el colombiano Edwin Cardona, con pasado en la selección de su país y que actualmente milita en Atlético Nacional. Si bien tiene contrato vigente con el ‘Verdolaga’ hasta finales del 2026, se abre la posibilidad de que ya no quieran contar con él y vean con buenos ojos no poner trabas para su salida.

Según lo detallado por el programa Mano A Mano, la ‘U’ ya le habría dado a conocer al futbolista las cifras a las que podría llegar en una negociación, para que así él pueda ver si se ajusta a sus pretensiones salariales o no. Como en toda negociación, esto puede cambiar con el correr de los días, por lo que en tienda crema están a la expectativa.

Edwin Cardona tiene contrato con Atlético Nacional hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Como se sabe, no es la primera vez que la ‘U’ tiene contacto con un jugador de Atlético Nacional en las últimas semanas, pues hasta hace no mucho había una negociación abierta para fichar a Matheus Uribe. No obstante, las tratativas parecen haberse estancado y por el momento todo habría quedado en stand by.

En cuanto a sus números en este 2026, Edwin Cardona registra cuatro goles y tres asistencias en 21 partidos disputados, todos por el campeonato colombiano y ninguno por la Copa Sudamericana. Si bien tuvo cierta continuidad en la etapa regular del Torneo Apertura de la Liga BetPlay, fue perdiendo terreno en los partidos definitorios y terminó ocupando un rol más secundario.

Mientras Universitario define a su nueva incorporación, Héctor Cúper continúa trabajando con el plantel para consolidar su idea de juego, la cual tiene como premisa dejar atrás el 3-5-2 y establecer una línea de cuatro en el fondo. En ese engranaje, el argentino requiere de más volantes, sobre todo con el retiro de Martín Pérez Guedes y la inminente salida de Miguel Silveira. Por fuera, el cuadro crema también sigue buscando un lateral. Veremos cómo se define esto en los días que se avecinan.

Edwin Cardona podría llegar a Universitario en este mercado de pases. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener esta semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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