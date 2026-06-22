Portugal, luego de un discreto debut en el Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo, buscará su primera victoria cuando enfrente este martes 23 de junio a Uzbekistán, por la segunda jornada del Grupo K. Los lusos son amplios favoritos, pero deberán demostrarlo en el campo del Estadio NRG de Houston. En esta nota conocerás todos los detalles del partido.

Cristiano Ronaldo debe ser uno de los más ansiosos porque empiece a jugarse el partido, pues no tuvo su mejor presentación. De hecho, tuvo algunas chances y las desperdició, por lo que su seleccionado dejó escapar vitales puntos para ubicarse en el primer lugar de la serie, que ahora lidera en solitario Colombia.

Las críticas se centraron en el rendimiento del astro portugués y el entrenador del equipo, Roberto Martínez, salió al frente para defender a su capitán y responder a los cuestionamientos, luego de que no sustituyera al delantero de 41 años. “No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial en un partido en el que se necesitan goles”, dijo.

En la misma línea, el futbolista del Manchester City, Rúben Dias dejó en claro que se trata de un colectivo y no se puede individualizar cuando no se dan los resultados, aunque entiende que Ronaldo se lleve toda la atención.

“Cristiano es un foco de atención, pero creo que todos estamos implicados en un momento como este. Creo que no está ocurriendo nada fuera de lo normal. Siempre ha sido así desde que estoy aquí y creo que seguirá siendo así el futuro”, apuntó el defensor.

Cristiano Ronaldo lució incómodo en el debut ante RD Congo. (Foto: EFE)

En frente estará una de las selecciones debutantes del Mundial 2026, Uzbekistán, que no pudo sostener el empate ante los cafeteros que, de la mano de Luis Díaz, demostraron que serán protagonistas de la competición.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Uzbekistán ?

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. España: 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán ?

El partido podrá verse en gran parte de Sudamérica a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, Paramount+ ofrecerá la transmisión para varios países de la región, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DSports en televisión por suscripción. Además, DGO y Paramount+ transmitirán el compromiso vía streaming.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán en Ecuador?

En territorio ecuatoriano, el duelo estará disponible por DSports. Además, DGO y Paramount+ ofrecerán la señal en vivo.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DSports, mientras que DGO y Paramount+ transmitirán el partido en línea.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán en Chile?

El compromiso entre portugueses y congoleños podrá verse en Chile por DSports. También estará disponible a través de DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán en Uruguay?

Los seguidores uruguayos podrán ver el partido mediante DSports en televisión por suscripción, además de DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports. De igual forma, DGO permitirá seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué canales ver Portugal vs. Uzbekistán en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán disfrutar del debut de Portugal en el Mundial 2026 mediante DSports y la plataforma DGO.

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