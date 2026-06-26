La Selección de Uruguay afrontará este viernes 26 de junio una auténtica final frente a España por la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, de México y definirá buena parte del panorama de clasificación en la zona. Los ‘charrúas’ llegan con dos empates al hilo y con la necesidad urgente de superar a Cabo Verde en la tabla de posiciones, mientras que los europeos marchan líderes con un triunfo y un empate, por lo que tampoco no tienen asegurado su clasificación.

El cierre del Grupo H del Mundial 2026 nos trae este viernes 26 de junio un choque de altísima tensión en el Estadio Akron de Guadalajara. Uruguay y España saltarán al terreno de juego en realidades muy distintas, pero con el mismo objetivo: asegurar su boleto a los dieciseisavos de final en esta última jornada de la fase de grupos.

La selección española llega como líder de su zona con 4 puntos y recuperada de su amargo empate inicial sin goles frente a Cabo Verde. El equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de golear 4-0 a Arabia Saudita, en un encuentro donde Lamine Yamal brilló desde el primer minuto y Mikel Oyarzabal recuperó la confianza anotando un doblete fundamental para el ánimo del plantel europeo.

En el plano estrictamente táctico, España buscará monopolizar la posesión del esférico desde el pitazo inicial. Con la jerarquía de Rodri dictando los tiempos en la medular y la explosividad de Yamal por la banda derecha, la “Roja” intentará desgastar el cerrojo defensivo uruguayo con el siguiente once: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

Alineaciones del Uruguay vs. España: equipos listos para partidazo por el Mundial. (Fotos: Getty Images)

Por el lado charrúa, el ambiente es de máxima presión. El cuadro dirigido por Marcelo Bielsa apenas suma 2 puntos tras cosechar dos empates consecutivos (1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde). La “Celeste” está obligada a sumar de a tres si quiere avanzar sin depender de las calculadoras, lidiando además con un evidente bajón ofensivo que los ha vuelto un equipo predecible en este arranque mundialista.

El principal dolor de cabeza para el estratega argentino ha sido la asombrosa sequía goleadora de su principal carta de ataque, Darwin Núñez, quien arrastra una racha de 14 partidos sin convertir, lo que lo ha relegado al banquillo. Ante este duro panorama, el extremo Maxi Araújo ha tenido que asumir el rol de salvador ofensivo, siendo el autor de los goles que mantienen a los sudamericanos con vida en la competencia.

Por su parte, la escuadra celeste apelará al rigor físico en la recuperación con Manuel Ugarte y Federico Valverde, esperando agazapados para dañar mediante transiciones muy directas. Es por eso que Bielsa prepararía el siguiente once: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentacur, Valverde; Canobbio, Maxi Araújo y Fede Viñas.

Alineaciones del Uruguay vs. España: equipos listos para partidazo por el Mundial. (Fotos: Getty Images)

Alineaciones del Uruguay vs. España:

Posible alineación de Uruguay: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal. Posible alineación de España: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentacur, Valverde; Canobbio, Maxi Araújo y Fede Viñas.

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