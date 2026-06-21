Antel TV pasará el Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Miami, ubicado en Estados Unidos, por la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. En suelo uruguayo, la televisación también estará a cargo de Antel TV. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 7:00 p.m. en Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador.

Uruguay afrontará un desafío más complejo de lo que muchos imaginaban cuando se mida ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste llega con la obligación de ganar tras empatar 1-1 frente a Arabia Saudita en su estreno, un resultado que la dejó con poco margen de error de cara a la recta final de la fase de grupos.

Del otro lado estará una de las revelaciones del torneo. Cabo Verde sorprendió al mundo en su debut al rescatar un empate sin goles frente a España, vigente potencia del fútbol mundial. La actuación del arquero Vozinha fue determinante para sostener el resultado y convertir a los africanos en uno de los equipos más comentados de la primera jornada.

Para Marcelo Bielsa, el encuentro representa una oportunidad de demostrar la verdadera dimensión de su equipo. Uruguay cuenta con futbolistas de jerarquía internacional como Federico Valverde, Manuel Ugarte y Darwin Núñez, pero necesitará mostrar una versión mucho más sólida para superar a un rival que ha hecho del orden defensivo su principal fortaleza en esta Copa del Mundo.

El partido promete un interesante choque de estilos en el Miami Stadium. Mientras Uruguay intentará monopolizar la posesión y atacar constantemente, Cabo Verde buscará repetir la fórmula que tan buenos resultados le dio ante España: líneas compactas, disciplina táctica y velocidad para aprovechar cualquier espacio que deje la defensa sudamericana. Con ambos equipos igualados en puntos, el duelo puede marcar el rumbo definitivo de sus aspiraciones mundialistas.

¿Cómo ver Uruguay vs. Cabo Verde por Antel TV?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido entre Uruguay y Cabo Verde mediante Antel TV, una de las plataformas que cuenta con la transmisión de partidos del Mundial 2026 en Uruguay. Gracias al acuerdo con Canal 5, la plataforma ofrece acceso gratuito a varios encuentros del torneo, incluyendo los compromisos de la selección uruguaya.

¿Cómo ver Antel TV desde el celular para el Uruguay vs. Cabo Verde?

La forma más popular de acceder a Antel TV es mediante su aplicación oficial para Android y iPhone. Los usuarios solo deben descargar la app, registrarse o iniciar sesión y contar con una conexión a internet para disfrutar de la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver Antel TV desde una computadora?

Quienes prefieran seguir el partido desde una laptop o PC pueden ingresar a la plataforma oficial de Antel TV desde un navegador web. El servicio permite acceder a diferentes contenidos en vivo y transmisiones especiales relacionadas con el Mundial 2026.

¿Cómo ver Antel TV en Smart TV?

Los usuarios con televisores inteligentes pueden acceder a Antel TV mediante dispositivos compatibles o herramientas de transmisión desde celulares y tablets. Esto permite disfrutar del Uruguay vs. Cabo Verde en una pantalla más grande y con mayor comodidad.

¿Cómo ver Antel TV desde una tablet?

Las tablets también permiten acceder a la aplicación oficial de Antel TV. Con una conexión estable a internet, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier lugar.

¿Necesito ser cliente de Antel para usar Antel TV?

Algunos contenidos de la plataforma son gratuitos y otros requieren activación o contratación específica. Además, ciertos beneficios y señales premium están disponibles para clientes de servicios de Antel.

¿Qué más ofrece Antel TV durante el Mundial 2026?

Además de la transmisión de partidos, Antel TV brinda acceso a señales nacionales e internacionales, programas especiales, coberturas en vivo y contenidos complementarios relacionados con la Copa del Mundo. La plataforma forma parte de la cobertura oficial del Mundial en Uruguay junto a Canal 5.

¿Por qué ver Uruguay vs. Cabo Verde por Antel TV?

Antel TV se ha convertido en una de las alternativas más cómodas para seguir a la Celeste durante el Mundial 2026, ya que permite acceder a la transmisión desde celulares, tablets, computadoras y otros dispositivos conectados a internet, facilitando que los aficionados no se pierdan ningún detalle del partido ante Cabo Verde.

Por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus transmitirán el partido entre Uruguay vs. Cabo Verde. (Video: AUF)

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