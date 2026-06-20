En medio de los intensos trabajos pensando en llegar a punto al inicio del Torneo Clausura, en Universitario de Deportes se pusieron alertas por una información que surgió durante las últimas horas y podía poner en apuros la planificación deportiva para la segunda parte de la temporada. Según se pudo conocer, Independientemente del Valle mostró un fuerte interés por fichar a Jairo Concha, lo que encendió las alarmas en la interna del club por si en los próximos días aparecía una oferta formal.

Considerando que Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026 y todavía no hay conversaciones para una posible renovación, su salida en estos momentos iba a suponer una negociación directa entre Independiente del Valle y los de Ate. Sin embargo, según la actualización del caso en las últimas horas, la situación tomó un giro diferente.

Según la información revelada por el periodista Gustavo Peralta, pese a que Independiente del Valle sí estaba muy interesado en hacerse con los servicios de Concha, en el camino apareció otro volante extranjero y donde las condiciones para su contratación eran más sencillas. Así pues, lo más seguro es que el conjunto ecuatoriano vaya por dicha opción en lugar del peruano.

Jairo Concha todavía no negocia su renovación con Universitario. (Foto: Getty Images)

Hay que precisar, además, que el vigente campeón del fútbol de Ecuador no se comunicó con la ‘U’ en ningún momento y no hubo una oferta formal sobre la mesa. Lo cierto es que esta alternativa hubiera sido una chance importante para que por fin Jairo Concha pueda dar el salto al extranjero, algo que viene buscando desde hace algunas temporadas.

Por ahora, como evidentemente se quedará en el club, Jairo Concha seguirá enfocado en los trabajos con Universitario para llegar a punto al comienzo del Torneo Clausura, donde debutarán visitando a ADT el sábado 18 de julio en condición de visitantes. En el cuadro merengue saben que no tienen margen de error y están obligados a llevarse este certamen si quieren seguir soñando con el tetracampeonato.

Por otro lado, en cuanto a fichajes, la ‘U’ solo ha anunciado oficialmente la llegada de Jordan Guivin, mientras que Gianluca Lapadula, que el último sábado llegó a nuestro país, será presentado en sociedad muy pronto. Lo que se sabe es que el ‘Bambino’ se tomará este fin de semana para instalarse mejor en nuestro país y se unirá a los entrenamientos con Héctor Cúper desde el próximo lunes.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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