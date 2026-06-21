¡Sin margen de error! Uruguay enfrentará a Cabo Verde hoy 21 de junio, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026, desde las 3:00 p.m. (PT de Estados Unidos) y 7:00 p.m. (horario uruguayo) en el Estadio Miami, Florida, Estados Unidos. La ‘Celeste’ tiene que ganar para no complicar sus aspiraciones por clasificar a los dieciseisavos de final. Por ello, Marcelo Bielsa pondrá lo mejor de su plantel para sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo.

“La química en cualquier equipo, en cualquier torneo o circunstancia está por encima de factores científicos; los jugadores corren más por entusiasmo que por preparación. El estado de ánimo interactúa en la intimidad de un grupo; es un factor decisivo”, expresó Bielsa.

A pesar de que Uruguay parte como favorito, Cabo Verde es un equipo que sorprendió en su estreno mundialista, cuando le empató a España, favorita para llevarse el título. El equipo liderado por Bubista demostró orden defensivo y agresividad en la marca. Además, tiene el juego aéreo como su principal arma de ataque.

Bielsa no dudó en reconocer la fortaleza de Cabo Verde y advirtió que será un partido muy difícil. Para ver EN VIVO este emocionante compromiso de Uruguay en el Mundial 2026, solo debes sintonizar Canal 5 y ANTEL.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO y GRATIS, partido Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 a través de la señal de Canal 5 de Uruguay (Televisión Nacional) en vivo de forma gratuita a través de internet, televisión abierta o servicios de cable.

Descubra dónde ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde en vivo en directo por el Mundial de Fútbol 2026 en TV abierta. Revise la guía completa con horarios y canales de TV gratis online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Además de la señal abierta, el canal 5 se puede ver por operadores de TV paga, para que puedas disfrutar de los partidos de Uruguay en el Mundial 2026 desde televisores, decodificadores y plataformas compatibles.

TCC

Nuevo Siglo

Montecable

Flow

DirecTV

Cablevisión

Punta Cable

Operadores regionales del interior del país

Canales para ver Canal 5 EN VIVO el partido Uruguay vs. Cabo Verde

Cableoperado y televisión digital Canal Flow (Cablevisión) Canal 11 (Digital) / Canal 103 (HD) TCC Canal 5 (Digital) / Canal 405 (HD) Nuevo Siglo Canal 5 (Digital) / Canal 405 (HD) Montecable Canal 5 (Digital) / Canal 405 (HD) DIRECTV Canal 195 (SD) / Canal 1195 (HD)

Canales de TV

5.1: Canal 5 HD

5.2: Canal 5 SD

¿Cómo ver Canal 5 desde una computadora o laptop?

Puedes seguir el encuentro de Uruguay vs. Cabo Verde desde una PC o laptop mediante las plataformas digitales habilitadas para la cobertura del Mundial. Esta modalidad resulta ideal para quienes no tienen acceso a un televisor en el momento del partido.

Sintonice Canal 5 en vivo por internet para conocer cómo ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde gratis en TV abierta. Siga las alternativas de transmisión oficiales mediante Fútbol VTV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver ANTEL TV EN VIVO, Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

La plataforma audiovisual transmitirá en todo el territorio uruguayo la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentará a la selección de Uruguay contra su similar de Cabo Verde este domingo 21 de junio desde las 7:00 p.m. en Montevideo. Para acceder al encuentro solo debes conectar desde cualquier dispositivo móvil. Para el caso de dispositivos móviles, descargando la app en Play Store o Apple Store, y para computadoras personales (PC y MAC), ingresando a la web www.anteltv.com.uy.

¿Cómo contratar Antel TV para ver Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026?

Existen dos modalidades para acceder al contenido de Antel TV y poder disfrutar del partido por la segunda jornada del Mundial de Fútbol 2026.

Alquiler. El alquiler se identifica en amarillo. Los contenidos disponibles como alquiler no están incluidos en ninguna suscripción.

Suscripción mensual. El contenido de suscripción está identificado en color celeste. Existen diferentes suscripciones a diferentes paquetes de contenidos.

Horarios del Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

El partido de Uruguay vs. Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se juega este domingo 21 de junio, se realizará en los siguientes horarios:

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

Estados Unidos (MT): 4:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

México (CDMX): 4:00 p.m.

España: 12:00 a. m. (día siguiente)

Puerto Rico: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Panamá: 5:00 p.m.

Costa Rica: 4:00 p.m.

El Salvador: 4:00 p.m.

Guatemala: 4:00 p.m.

Honduras: 4:00 p.m.

Nicaragua: 4:00 p.m.

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 6:00 pm

Paraguay: 6:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)