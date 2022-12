Uno de los entrenadores del Mundial Qatar 2022 que más cargó contra la selección de Argentina fue Louis van Gaal. En la previa del partido de cuartos de final, que la Albiceleste terminó ganando por penales, el DT de Países Bajos habló mucho sobre los jugadores del elenco sudamericano, algo que sacó de quicio hasta el propio Lionel Messi. En esa línea, el histórico César Luis Menotti, director general del cuadro gaucho, también criticó las palabras del neerlandés y no dudó en tirarle un ‘palo’ en referencia a su edad.

Luego de la clasificación a la final del Mundial 2022, tras vencer 3-0 a Croacia, el ‘Flaco’ Menotti atendió a Radio Mitre. En la entrevista, el argentino criticó que Van Gaal haya hablado mucho sobre los jugadores de la Albiceleste antes de enfrentarlos. Al final, no quedó bien parado.

“A Van Gaal no lo cargaron, le frenaron el carro porque dijo boludeces. Vos no podés opinar del valor y la intensidad del adversario. ¿Qué se hace el sabio atómico? Se metió con los jugadores. Quedó como un pelotudo”, dijo el entrenador que le dio a Argentina su primer Mundial en 1978.

Luego, agregó: “No tiene que hablar de los jugadores. Si a mi me toca jugar contra Van Gaal voy a decir que es un buen entrenador, que maneja sus seguridades y no voy a decir que es un boludo”. “No sé, está medio gagá (persona que ha perdido parte de sus facultades mentales debido a su avanzada edad) me parece. Está muy grande y dijo muchas pelotudeces”, cerró.





¿Cuándo juega Argentina la final del Mundial Qatar?





Tras vencer a Croacia, Argentina ha ganado el derecho a jugar la sexta final del mundo de su historia. El rival será Francia o Marruecos este domingo en el estadio de Lusail a partir de las 10 de la mañana en la transmisión de DIRECTV Sports para toda América Latina.

Cabe recordar que la última final del Mundial que jugó Argentina se dio en Brasil 2014. Aquel 13 de julio, la Albiceleste cayó por 1-0 ante Alemania tras un gol ‘in extremis’ de Mario Götze.





