Argentina y Cabo Verde medirán fuerzas por los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 en un compromiso que promete grandes emociones. La vigente campeona del mundo llega como favorita para avanzar a la siguiente ronda, aunque enfrente tendrá a una selección africana que ha sorprendido con su desempeño y buscará seguir haciendo historia en el certamen.

Cabo Verde, con Vozinha en el arco, clasificó a los 16vos de final tras igualar los tres partidos del Mundial ante España, Uruguay y Arabia Saudi y buscará ante Argentina hacer historia, por su parte, Argentina con un partido menos jugará este sábado ante Jordania a las 9:00 p.m. (hora peruana), y buscará terminar de la mejor manera para llegar con buen ánimo al duelo ante los africanos.

Este viernes, pensando en la batalla de las eliminatorias, Argentina dejará de inicio en el banco a Lionel Messi el sábado en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania.

El capitán albiceleste, Lionel Messi a sus 39 años recién cumplidos, formará parte de las rotaciones masivas que Lionel Scaloni se puede permitir al tener asegurado el primer lugar del Grupo J.

“Leo va a ir al banco”, confirmó Scaloni este viernes en su conferencia de prensa en el AT&T Stadium de Arlington, vecino a Dallas.

“Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana”, agregó el estratéga argentino ante la sorpresa de los periodistas presentes que querían ver a Messi ampliando sus goles en los Mundiales.

Cabo Verde ante Argentina se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, y será a partido único, por lo que cualquier error podría significar la eliminación. Si no quieres perderte este vibrante duelo, a continuación te contamos la fecha, los horarios en distintos países y los canales de televisión y plataformas de streaming donde podrás seguir la transmisión EN VIVO.

¿Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde?

Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

Estados Unidos: 6:00 p.m. (Miami y Nueva York) / 3:00 p.m. (Los Ángeles)

/ España: 12:00 a.m. del 4 de julio

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Perú?

En Perú, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Chile?

En Chile, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Venezuela?

En Venezuela el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Bolivia?

En Bolivia el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en México?

En México el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por TUDN, Vix Premiun y Canal 5, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

TE PUEDE INTERESAR