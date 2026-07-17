La FIFA confirmó este miércoles al árbitro que tendrá la responsabilidad de dirigir la gran final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina. El elegido fue el esloveno Slavko Vinčić, uno de los colegiados con mayor experiencia en el fútbol europeo, quien será el encargado de impartir justicia en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La designación no ha pasado desapercibida, ya que Vinčić conoce muy bien a ambos finalistas. Durante esta Copa del Mundo estuvo al frente de un encuentro de España y también dirigió un compromiso de Argentina, acumulando experiencia con dos selecciones que ahora volverá a tener frente a frente en el duelo más importante del torneo.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

El árbitro de 46 años es considerado uno de los mejores jueces del fútbol internacional. En su trayectoria ha dirigido encuentros de la UEFA Champions League, la Eurocopa, las Eliminatorias mundialistas y finales de gran relevancia, siendo incluso el encargado de impartir justicia en la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Slavko Vincic en la final de la Champions 2024. (Foto: Getty Images)

Su actuación durante el Mundial 2026 convenció a la Comisión de Árbitros de la FIFA, que decidió confiarle la final por su autoridad dentro del campo, su capacidad para controlar partidos de alta intensidad y el bajo número de polémicas registradas en los encuentros que le tocó dirigir.

Slavko Vincic. (Foto: Getty Images)

Junto a Vinčić también fueron confirmados sus asistentes y el equipo encargado del VAR, que tendrá un papel fundamental en una final donde cada decisión podría resultar determinante. La FIFA busca garantizar un arbitraje a la altura del partido más importante del campeonato.

España llega a la definición luego de eliminar a Francia en semifinales y buscará conquistar el segundo Mundial de su historia. El equipo de Luis de la Fuente intentará coronar una campaña sobresaliente frente a una Argentina que defenderá la corona obtenida en Qatar 2022.

Por su parte, la ‘Albiceleste’ alcanzó una nueva final tras superar a Inglaterra y tendrá la oportunidad de convertirse en bicampeona del mundo. Lionel Messi liderará nuevamente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en busca de seguir agrandando su legado con la selección argentina.

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