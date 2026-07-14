Por las semifinales del Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, Estados Unidos. Con un condimento histórico muy especial, la ‘Albiceleste’ buscará meterse a su segunda final mundialista al hilo y estar cada vez más cerca de retener el título que ganó en el 2022. Los británicos, por su parte, quieren dar el golpe para seguir soñando con su segunda estrella.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de un recorrido exigente en las rondas de eliminación directa. Argentina tuvo que superar a Cabo Verde, Egipto y Suiza en partidos muy disputados, mostrando capacidad de reacción en los momentos de mayor presión. Aunque el rendimiento ha sido irregular por momentos, la selección ha encontrado respuestas en la jerarquía de sus futbolistas y mantiene intacto el objetivo de defender la corona mundial.

Gran parte de la atención volverá a estar sobre Lionel Messi, quien, a sus 39 años, continúa siendo el líder futbolístico y emocional del equipo. La prensa argentina destaca que será la primera vez que el capitán enfrente a Inglaterra en una Copa del Mundo, un desafío que añade un ingrediente especial a su extraordinaria carrera. Además, el rosarino continúa peleando por el liderato de la tabla de goleadores del torneo y buscará conducir a la Albiceleste hacia una nueva final.

En la antesala del compromiso, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel transmitieron un mensaje de confianza y tranquilidad. Los tres coincidieron en que el plantel mantiene su identidad futbolística y está preparado para afrontar una semifinal de semejante magnitud, mientras que Mac Allister aseguró que “solo Messi puede hacer lo que hacía Maradona”, reflejando la admiración que existe dentro del grupo por el capitán argentino.

Julián Álvarez marcó el gol clave para que Argentina consiga la clasificación a la semifinales del Mundial. (Foto: AFP)

Del otro lado estará una Inglaterra que también ha tenido que superar obstáculos para llegar entre los cuatro mejores del Mundial. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel eliminó a México y Noruega en la fase eliminatoria y llega impulsado por el gran nivel de Jude Bellingham, quien se ha convertido en una de las principales figuras del campeonato junto al goleador Harry Kane.

La rivalidad entre argentinos e ingleses trasciende lo estrictamente deportivo. Los antecedentes de 1966, la inolvidable actuación de Diego Maradona en México 1986 y los enfrentamientos posteriores han convertido este cruce en uno de los más simbólicos del fútbol mundial. Sin embargo, tanto Lionel Scaloni como Lionel Messi han insistido en que el foco está exclusivamente en lo futbolístico y en conseguir el pase a una nueva final.

Harry Kane registra seis goles con Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra, válido por las semifinales del Mundial 2026, se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. El cruce está programado para las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver Argentina vs. Inglaterra?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que en suelo peruano se mirará por América TV (Canal 4 o América tvGO).

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