Después de dejar en el camino a Suiza con un sufrido triunfo por 3-1, la Selección de Argentina se prepara para afrontar las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra. No será un partido más, pues hay un contexto histórico que envuelve este duelo y los futbolistas lo saben perfectamente, por más que Lionel Scaloni haya tratado de ser cauteloso evitando involucrar otros temas que exceden a lo estrictamente futbolístico. En medio de todo esto, el comando técnico de la ‘Albiceleste’ viene trabajando para definir la alineación que arrancará en busca de una nueva final mundialista.

En ese sentido, Scaloni y sus colaboradores no quieren dejar nada al azar y en las últimas horas vienen trabajando para que todos estén recuperados por completo y no haya ninguna duda respecto al plantel que estará a disposición para enfrentar a los ingleses. El último domingo los que tuvieron mayor exigencia contra Suiza hicieron trabajos regenerativos, por lo que se espera que este lunes, antes de viajar a Atlanta, entrenen con normalidad.

Las principales dudas que surgen desde afuera recaen sobre Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes no terminaron el compromiso ante Suiza y tuvieron que ser cambiados en el tiempo extra. Ambos futbolistas sufrieron calambres producto del cansancio acumulado –estaban disputando su segunda prórroga en estas rondas de eliminación directa, además del exigente duelo ante Egipto que tuvo que resolverse en los minutos finales– y fueron sustituidos por Nicolás Otamendi y Juan José López, respectivamente.

Sin embargo, esas molestias producto del desgaste físico no se agravaron con el correr de las horas y en estos momentos están a disposición de Lionel Scaloni para ser considerados en la oncena inicialista. Hasta el cierre de esta nota y salvo un cambio inesperado de último momento, se prevé que Argentina salga contra Inglaterra con la misma formación que se paró el sábado frente a Suiza.

Lionel Scaloni está dirigiendo su segundo Mundial con Argentina. (Foto: Getty Images)

Scaloni podría aplicar alguna variante si es que lo considera necesario ante lo que pueda proponer Inglaterra en esta semifinal. La delegación argentina viajará a Atlanta este lunes y mañana habrán más luces sobre la formación que arrancará este miércoles. Lo cierto es que el sistema seguirá siendo el 4-3-1-2, que durante el partido va mutando en un 4-4-2 o 4-4-1-1 dependiendo del trámite y la ubicación de Lionel Messi.

Un detalle no menor es que Scaloni está satisfecho con el resultado que le ha dejado la inclusión de Leandro Paredes como volante ancla, ya que su presencia le ha sumado mucho a su propuesta y ha permitido que Argentina mejore en la circulación de la pelota en fase de creación. Eso sí, en la interna son conscientes de que jugadores como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul deben dar un paso adelante en sus rendimientos. ¿Se destaparán ante Inglaterra?

Leandro Paredes no arrancó el Mundial 2026 como titular por molestias físicas. (Foto: Juan Mabromata / AFP)

¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra, válido por las semifinales del Mundial 2026, se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. El cruce está programado para las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver Argentina vs. Inglaterra?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que en suelo peruano se mirará por América TV (Canal 4 o América tvGO).

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