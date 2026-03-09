El técnico de la Selección de Irak, Graham Arnold, solicitó a la FIFA que se postergue el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El pedido se debe a los serios problemas logísticos que enfrenta el combinado asiático para poder trasladarse al lugar donde se disputará el partido decisivo.

La solicitud del entrenador surge en medio del conflicto que se vive actualmente en Medio Oriente. La tensión en la región ha provocado el cierre de varios espacios aéreos, lo que complica la salida del plantel iraquí hacia el país donde deberá disputar el encuentro clasificatorio.

El repechaje intercontinental está programado para disputarse a finales de marzo en Ciudad de México. En ese compromiso, Irak deberá enfrentar al ganador del duelo entre la Selección de Bolivia y la Selección de Surinam por un cupo en el Mundial.

Ante esta situación, Arnold considera que disputar el partido en las fechas establecidas sería muy complicado para su equipo. El estratega explicó que el plantel podría verse seriamente perjudicado en su preparación si no logra realizar el viaje con normalidad.

Desde la federación iraquí también señalaron que una de las alternativas para poder salir del país sería trasladarse por carretera hacia Estambul. Desde esa ciudad, el equipo tomaría un vuelo hacia México para poder cumplir con el compromiso internacional.

Sin embargo, este trayecto implicaría un viaje que podría superar las 25 horas entre desplazamientos terrestres y vuelos internacionales. Además, el recorrido obligaría al plantel a atravesar zonas donde recientemente se han registrado ataques y episodios de tensión militar.

Por ese motivo, las autoridades deportivas del país consideran que el traslado representa un riesgo para los jugadores y el cuerpo técnico. La federación sostiene que, bajo estas condiciones, el equipo no podría llegar en igualdad de condiciones para disputar un partido de tanta importancia.

Como alternativa, el entrenador propuso que el encuentro del repechaje se reprograme para una fecha posterior. Incluso planteó la posibilidad de disputarlo una semana antes del inicio del Mundial, con el objetivo de resolver los problemas logísticos y permitir una preparación adecuada del equipo. Mientras tanto, la FIFA aún no ha emitido una respuesta oficial sobre el pedido.

