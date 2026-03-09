La selección peruana, luego del fracaso en las últimas Eliminatorias y Copa América, en el que pasaron hasta tres comandos técnicos, tiene nuevo entrenador, Mano Menezes. Y el brasileño debutará al mando de la blanquirroja con los amistosos por fecha FIFA de marzo ante la campeona de África, Senegal, y frente a Honduras, ambos en Europa.

Para estos encuentros, podrá citar a los futbolistas peruanos que militan en el exterior y una de las novedades, según información del periodista Gustavo Peralta, sería Adrián Ugarriza, pues desde las Federación Peruana de Fútbol (FPF) se envió una carta de reserva a su club, Kiryat Shmona.

Cabe precisar que actualmente el campeonato en este país se encuentra suspendido por el conflicto que existe en Medio Oriente, luego de constantes ataques de Irán a este territorio. Tanto él como Fernando Pacheco viajaron a Barcelona hasta que se resuelva esta situación internacional.

FPF envío carta de reserva al Kiryat Shmona por Adrián Ugarriza para los amistosos de la selección en fecha FIFA. https://t.co/wSxCcWHjY4 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 9, 2026

Además de Ugarriza, se conoció que el mismo documento llegó a Gremio de Porto Alegre por Erick Noriega, quien el último fin de semana se coronó campeón del Torneo Gaúcho, luego de superar en la gran final a Internacional.

Mano Menezes tuvo oportunidad de dirigir al polifuncional futbolista en la segunda parte de la temporada 2025, cuando llegó procedente de Alianza Lima, club en el que destacó a nivel internacional, generando interés de importantes equipos del exterior.

Perú jugará el próximo sábado 28 de marzo, desde las 11:00 a.m. (hora peruana) ante Senegal en el Stade France de París. Luego, el martes 31 del mismo mes, se enfrentará a Honduras en el Estadio Butarque de Leganés, España, desde las 1:00 p.m..

El brasileño Mano Menezes ha hecho una importante carrera como entrenador, dirigiendo a los clubes más importantes de su país. Además, fue el estratega de ‘La Canarinha’ en 2010 hasta el 2012, cuando fue reemplazado por Luiz Felipe Scolari.

Ya instalado en nuestro país, ha presenciado varios partidos de la Liga 1, e incluso estuvo presente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el partido por Copa Sudamericana entre Cienciano y Melgar de la semana pasada.

TE PUEDE INTERESAR