Luego del exitoso Mundial de Clubes jugado en 2025 en Estados Unidos, ya se prepara la organización de la próxima edición, la misma que será en 2029, y Brasil se asoma como el principal candidato para ser la sede del evento deportivo.

A través de su cuenta de ‘X’ (ex Twitter), el reconocido abogado experto en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, informó que este lunes por la mañana se reunieron en Brasilia el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Brasil, Lula da Silva y el entrenador de la ‘Canarinha’, Carlo Ancelotti, para conversar sobre esta posibilidad.

De esta manera, Brasil formaliza su intención para albergar el mencionado torneo y parte con ventaja por la buena infraestructura deportiva con la que cuenta el país, con estadios de talla mundial y ciudades de gran impacto.

En esa línea, trascendió que la FIFA maneja otras posibles sedes como: Qatar (favorito por experiencia 2022), Marruecos (apoyo español para 2030), España sola o Arabia Saudita (interés en eventos FIFA).

La decisión se tomará de acuerdo a infraestructura, legado, sostenibilidad y finanzas. Consejo FIFA tomará la decisión en sesión (posible en Congreso 2027).

Lo cierto es que la visita de Infantino a Brasilia marca, de alguna manera, la intención y predisposición para trabajar en conjunto en un evento que despierta el interés global, y reúne a los mejores futbolistas del mundo.

Chelsea fue el campeón de la última edición. (Foto: La Presse)

Con gran éxito se disputó en 2025 la última edición del torneo y la primera bajo este formato que tuvo a los mejores e importantes clubes de todas las Confederaciones, los mismos que fueron agrupados en series de 4 equipos.

La gran final se jugó entre París Saint Germain y Chelsea en el MetLife Stadium con triunfo por goleada de los ingleses por 3-0 con doblete de Cole Palmer y anotación de Joao Pedro.

Pese al favoritismo de los franceses que llegaban tras golear en la final de la Champions League ante Inter, no encontraron su mejor versión durante la competencia.

