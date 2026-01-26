De un tiempo a esta parte, la Selección Peruana parece haber dejado de ser ese equipo de todos al que la mayoría aspira a llegar, para convertirse en un lugar minado de conflictos, discusiones y referencias a un pasado que pocos conocían, pero que conforme pasan los años van quedando al descubierto las discrepancias que había en la interna. El fiel reflejo de todo esto es la pelea mediática en la que se han enfrascado Christian Cueva y Renato Tapia, excompañeros en la ‘Bicolor’ y mundialistas en Rusia 2018.

Todo comenzó cuando, en una entrevista con el programa Doble Punta, Tapia utilizó el término “hipocresía” al referirse al comportamiento de algunos jugadores de la Selección Peruana cuando hay que criticar el sistema del fútbol peruano y lo torcido que está desde hace muchos años. Esto, por supuesto, no cayó nada bien en Cueva.

“En el grupo de jugadores también hay hipocresía. Dicen una cosa y sienten otra. Eso seguro, pero ya queda en uno mismo. Seguro esto que digo saldrá en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice”, fue lo que dijo el futbolista del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Christian Cueva llegó a Juan Pablo II College tras rescindir con Emelec. (Foto: Juan Pablo II College)

El volante del Juan Pablo II College, en una replica en Ovación, no se guardó nada cuando le consultaron por lo que dijo el ‘Cabezón’. “Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo yo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente”, apuntó.

La cosa no quedó ahí, pues Renato Tapia, en vez de esperar a responderle en otra entrevista, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje sin destinatario visible, pero que entre líneas iba dirigido a Christian Cueva. “Dime dónde trabajas y te diré quién eres”, escribió en su cuenta de X, en referencia a que el exjugador de Cienciano ahora defiende los colores de Juan Pablo II, club que en su momento fue vinculado con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Todo parecía haber quedado ahí. Hubo silencio por ambas partes durante varios días, pero el último fin de semana, en una charla con Tele Deportes, Cueva soltó una contundente réplica contra Tapia. “Siento que si hay algo que uno piensa, se debe decir en su momento”, comenzó diciendo.

Christian Cueva jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

El entrevistador le consultó a Christian si “¿Tapia lo dijo a destiempo?”, en referencia a lo que denunció en Doble Punta, a lo que este respondió: “Por el contexto, sí. Creo que lo estuvo pensando desde mucho antes”. Claramente esto deja en evidencia que ambos tienen más de una diferencia y recién queda al descubierto con esta discusión pública.

En esa misma línea, el mediocampista del cuadro de Chongoyape aseguró que Tapia le faltó el respeto a sus compañeros de la ‘Blanquirroja’ al tocar un tema sensible. “Eso no va contra mí (las críticas contra la FPF y la Selección Peruana). Siento que le falta el respeto a los compañeros (de la selección). Yo no tengo nada que decir. Se le falta el respeto a compañeros que lucharon como él, como Jefferson (Farfán), como Paolo (Guerrero)”, aseveró.

Christian Cueva y Renato Tapia fueron mundialistas con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

En su momento, Renato Tapia dejó más firmados ‘picantes’ en la charla con Doble Punta. Cuando fue consultado sobre el mal manejo que hay en la FPF por las decisiones que se han tomado en los últimos años en la Selección Peruana, además de la pésima organización de la Liga 1, el mediocampista fue muy tajante.

“Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales”, opinó, considerando que muchas veces las críticas a la FPF terminan salpicándoles a los futbolistas de la ‘Bicolor’.

“Mucha gente en la FPF me ha llamado porque está insegura con su trabajo, dicen que no la pasan bien. Me molesta que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal. Eso ha estado pasando. Hay muchas cosas que me tienen cansado y frustrado”, agregó.

En otro momento de su intervención, Renato Tapia afirmó que, ante tanto ruido, los jugadores han meditado sobre la posibilidad de retirarse de la ‘Blanquirroja’ a modo de protesta, con la intención de que exista un cambio radical. No obstante, también es consciente que desde afuera no podrán hacer mucho.

“Hemos llegado a un punto en el que, para nosotros, la única manera de protestar es retirándonos de la selección. Es la única manera de que pueda haber un cambio. Incluso si te vas, es muy difícil hacer el cambio desde afuera. Nadie quiere asumir responsabilidades, ni los jugadores lo han hecho”, comentó. ¿Volverá a responderle a Cueva?

Renato Tapia disputó las últimas Eliminatorias para el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

