Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ya palpitan uno de sus cruces más intrigantes y asimétricos. Con el imponente equipo de Brasil descansando con su boleto asegurado, el gigante sudamericano aguarda pacientemente en su concentración para descubrir quién será su próximo obstáculo en el camino al título: la arrolladora potencia física de Noruega o el vértigo inagotable de Costa de Marfil.

La selección brasileña aterriza en esta instancia decisiva confirmando su eterno cartel de máxima favorita. Habiendo superado sus fases previas con la autoridad ofensiva que la caracteriza, la “Canarinha” llega con las piernas frescas, el bloque defensivo consolidado y su maquinaria de ataque totalmente aceitada para afrontar el siempre exigente formato de eliminación a partido único.

En la otra cara de la moneda, la tensión es absoluta. Noruegos y marfileños deberán dejar la vida en una auténtica batalla futbolística previa para ganarse el derecho, y a la vez el inmenso desafío, de medirse ante los pentacampeones. Será un choque de desgaste brutal donde el vencedor avanzará con el ánimo por los cielos, pero inevitablemente con una mayor fatiga acumulada frente a un Brasil que los espera bien descansado.

Si el tablero define que sea Noruega el rival clasificado, presenciaremos un choque de estilos fascinante. La escuadra escandinava plantearía un partido sumamente físico y estructurado, apostando sus fichas a la capacidad demoledora de Erling Haaland dentro del área y buscando lastimar a la zaga sudamericana mediante el siempre temible juego aéreo y las jugadas de táctica fija.

Por el contrario, si Costa de Marfil logra imponer sus condiciones y avanzar, Brasil se toparía con un adversario sumamente explosivo. Los “Elefantes” africanos plantearían un duelo de transiciones supersónicas, utilizando su imponente despliegue atlético y la velocidad por las bandas para intentar asfixiar a la defensa brasileña con contragolpes letales cada vez que recuperen el esférico.

El majestuoso escenario de los octavos de final está prácticamente servido y obliga a tener lista la plantilla de estadísticas para un riguroso seguimiento minuto a minuto de las acciones. Mientras el combinado brasileño afina su estrategia táctica desde la comodidad de la clasificación, el mundo entero fija su mirada en el duelo previo que definirá a su valiente retador en esta apasionante ruta hacia la gloria mundialista.

¿Cuándo juega Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el domingo 4 de julio en el Metlife Stadium de East Rutherford (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil?

En cuanto a los horarios, el partido se jugará a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 4:00 p.m. en Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay; y a las 5:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Perú?

En Perú, el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Chile?

En Chile, el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Venezuela?

En Venezuela el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Bolivia?

En Bolivia el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en México?

En México el encuentro entre Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil será transmitido por TUDN, Vix Premium y Canal 5, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

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