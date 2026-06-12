Estados Unidos comenzará su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentando a Paraguay este viernes 12 de junio en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, California. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo D, está programado para las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y representa uno de los partidos más atractivos del arranque mundialista. El USMNT intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos, mientras que la Albirroja buscará dar el golpe frente a uno de los países anfitriones del torneo.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para México estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del duelo entre Paraguay y Estados Unidos por la fecha 1 del Mundial 2026.

TL;DR del Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 19:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: SoFi Stadium

🌎 Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

El partido entre Paraguay y Estados Unidos se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir este atractivo encuentro de la primera jornada del Grupo D desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

Dispositivos compatibles con ViX y TUDN

Smart TV Samsung y LG

Android TV y Google TV

Roku

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Android

iPhone

iPad

Computadoras Windows y Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Los Ángeles. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

La señal contará con comentarios especializados, análisis táctico y cobertura completa de todo lo que ocurra antes, durante y después del compromiso entre paraguayos y estadounidenses.

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Los aficionados que se encuentren en territorio estadounidense también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el encuentro del Grupo D.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Paraguay busca sorprender al anfitrión en el Grupo D

La selección paraguaya regresa a una Copa Mundial con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo. La Albirroja afronta un estreno exigente frente al país anfitrión, pero llega respaldada por una generación competitiva que logró abrirse paso en una de las eliminatorias más difíciles del mundo.

Estados Unidos, por su parte, asumirá la presión de debutar ante su público en un escenario de primer nivel como el SoFi Stadium. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino intentará hacer valer la localía para comenzar con una victoria que le permita tomar ventaja en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial FIFA 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Estados Unidos Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D) Fecha Viernes 12 de junio de 2026 Hora en México 19:00 (Tiempo del Centro) Hora ET 9:00 p.m. Hora PT 6:00 p.m. Televisión Canal 5 y TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio SoFi Stadium Capacidad 70,240 espectadores Ciudad Inglewood, California (Estados Unidos) Dirección 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos

El debut de Estados Unidos y Paraguay promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada mundialista. Con puntos fundamentales en juego dentro del Grupo D, ambas selecciones intentarán comenzar con el pie derecho una competición que reúne a las mejores selecciones del planeta. Los aficionados mexicanos podrán seguir todas las emociones del encuentro EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5, TUDN, ViX y las diferentes plataformas oficiales disponibles.

Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)