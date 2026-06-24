En señal abierta y completamente gratis para todo el país, mira el partido de México vs. República Checa por la señal del Canal 9 (Nu9ve) en vivo y en directo, este miércoles 24 de junio, por la Jornada 3 del Grupo A del Mundial de Fútbol 2026. México ha asegurado el primer lugar del grupo tras las victorias contra Corea del Sur y Sudáfrica, mientras que Chequia aún no está clasificada y necesita de un triunfo para poder instalarse en la ronda de dieciseisavos de final.
¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve el partido México vs. República Checa EN VIVO por el Mundial 2026?
La señal de Nu9ve (Canal 9) está disponible por los distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu dispositivo y disfruta del partido de la selección mexicana contra Corea del Sur.
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve vía ONLINE, el partido México vs. República Checa por el Mundial 2026?
Si quiere disfrutar de la programación del Canal 9 de Nu9ve, accede a dispositivos móviles, computadoras y smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.
Horario, TV y cómo ver partido en vivo México vs. República Checa por el Mundial 2026
- Día: Miércoles 24 de junio de 2026
- Partido: México vs. República Checa, por la tercera jornada del grupo A del Mundial 2026
- Canal: Canal 9 (Nu9eve)
- Hora: 7:00 p.m. (en México)
- Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México.