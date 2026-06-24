La Tri llega a su último partido de la fase de grupos con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final y el liderato del Grupo A en el bolsillo. México se mide ante República Checa este miércoles 24 de junio a partir de las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Ciudad de México . ¿Quieres ver el tercer partido del Tri en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

TL;DR del México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 19:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: Estadio Azteca

🌎 Jornada 3 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

El partido entre México y República Checa se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el segundo compromiso mundialista del Tri desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. República Checa en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el segundo partido mundialista de México.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A) Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 Horario: 19:00 horas del Centro de México (CDMX)

19:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión: Canal 5 (señal abierta) y TUDN

Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming: ViX y TUDN

ViX y TUDN Estadio: Azteca

Azteca Capacidad: 87,523 espectadores

87,523 espectadores Ciudad: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Dirección: Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX, México.

La Selección Mexicana cierra su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por el entrenador Javier Aguirre ya aseguró el liderato del Grupo A y su clasificación a los dieciseisavos de final. Por otra parte, la selección checa está obligada a buscar la victoria para conservar opciones de avanzar a la siguiente ronda.