¡Un partidazo! Si bien México ya aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, quiere cerrar su participación en la fase de grupos con puntaje perfecto. Con el aliento de su gente, la Tri enfrentará a República Checa hoy miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México por la última fecha del Grupo A.
El compromiso iniciará a las 7:00 p.m. (horario mexicano) y promete estar de candela. República Checa necesita ganar para buscar su boleto a la siguiente instancia, a los 16avos de la Copa del Mundo, ya sea como segundo o como uno de los mejores terceros.
¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? Las Estrellas (Canal 2) realizará una cobertura sobre la selección mexicana en la Copa del Mundo, con un exhaustivo análisis y la polémica que dejará el compromiso.
¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?
El Canal de Las Estrellas se encuentra disponible en los servicios de cable de TotalPlay, Dish, Izzi, SKY, Star TV y TotalPlay. Aquí tienes los respectivos canales para que puedas disfrutar del partido entre México vs. República Checa por la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026.
- Canal 2 de señal abierta
- Canal 2 de TotalPlay
- Canal 102 de Dish
- Canal 102 de Izzi
- Canal 102 de Star TV
- Canal 1102 de SKY
¿Cómo ver México vs. República Checa EN VIVO ONLINE por Streaming?
Si deseas mirar el partido México vs. República Checa por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026 en streaming, necesitas contratar ViX Premium:
|ViX Premium
|Precios
|Lo que ofrece
|ViX Premium mensual con anuncios
|$4.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7.
|ViX Premium mensual sin anuncios
|$6.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7.
|ViX Premium anual con anuncios
|$34.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7.
|ViX Premium anual sin anuncios
|$49.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7.
Horario, TV y dónde ver México vs. República Checa EN VIVO por Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Partido: México vs. República Checa por la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026
- Lugar: Estadio Ciudad de México
- Horario: 19:00 horas CDMX
- Canal TV: Canal 2 Las Estrellas
- Streaming: ViX Premium