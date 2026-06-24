México, ya clasificado a los dieciseisavos de final, sale a defender el liderato del Grupo A en la Fecha 3 de la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y se mide ante una República Checa necesitada de un triunfo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la justa mundialista. El Estadio Azteca de la Ciudad de México (México) será escenario de este decisivo duelo este miércoles 24 de junio desde las 21:00 ET / 18:00 PT . ¿Quieres ver el juego México vs. República Checa en vivo en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial del partido se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web de TV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.

Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. República Checa por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre México vs. República Checa correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

Sepa dónde ver México vs. República Checa en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta. Consulte los horarios locales, formaciones confirmadas y canales de TV online en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026

A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:

Detalle Información Fecha Miércoles, 24 de junio de 2026 Partido México vs. República Checa – Jornada 3 del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV (México) Azteca Siete (Canal 7), además de otras señales abiertas como Canal 5, Nu9ve y Las Estrellas, según programación Streaming TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS Horario 20:00 horas CT / 21:00 horas ET / 19:00 horas CDMX Lugar Estadio Azteca, Ciudad de México, México