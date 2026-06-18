La fiebre mundialista paraliza al planeta fútbol y todas las miradas están puestas sobre el “Tri”. Este jueves 18 de junio, la Selección de México enfrentará a Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A del Mundial de Fútbol 2026. El emocionante choque tendrá como escenario el vibrante Estadio Guadalajara y el pitazo inicial está programado para las 7:00 p.m. (hora del Centro de México) / 9:00 p.m. ET. Para el público que no quiera perderse ninguna de las incidencias en directo, el compromiso contará con la señal televisiva de Canal 9 de Nu9ve.

Tras ganar en su debut, México buscará sellar su boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, la tarea no será sencilla; al frente tendrá un equipo que dejó gratas sensaciones en su primer partido en la Copa del Mundo: Corea del Sur.

¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión estará a cargo de Canal 9. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para sintonizar el canal que televisa el debut de Panamá en el Mundial 2026.

GUADALAJARA, JALISCO (ESTADOS UNIDOS), 18/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido México vs. Corea del Sur EN VIVO GRATIS por la Jornada 2 del grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve el partido México vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) está disponible por los distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu dispositivo y disfruta del partido de la selección mexicana contra Corea del Sur.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve vía ONLINE, el partido México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Si quiere disfrutar de la programación del Canal 9 de Nu9ve, accede a dispositivos móviles, computadoras y smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

Horario, TV y cómo ver partido en vivo México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Día: Jueves 18 de junio de 2026

Partido: México vs. Corea del Sur, por la segunda jornada del grupo A del Mundial 2026

Canal: Canal 9 (Nu9eve)

Hora: 7:00 p.m. (en México)

Lugar: Estadio Guadalajara, Jalisco, México.

México y Corea del Sur se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 18 de junio por la Jornada 2 del Grupo A desde el Estadio Akron de Zapopan en Guadalajara, Jalisco (México). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)