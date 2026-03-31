Bolivia vuelve a caminar por la cornisa de la historia: noventa minutos para romper 32 años de espera o para alargar el silencio mundialista. La Verde llega a Monterrey como un puñado de futbolistas que se niega a aceptar el papel de elenco secundario y que saldrá a jugarse la vida frente a Irak en un repechaje con aroma a final, a nervio y a país en vilo. Este martes 31 de marzo, desde las 23:00 horas de La Paz (11 p.m. ET / 8 p.m. PT), el Estadio BBVA se transformará en un ring, escenario neutral donde cada balón dividido, cruce y remate podrán torcer el destino de una generación que busca, a puro corazón y fútbol, volver a escribir el nombre de Bolivia en una Copa del Mundo.
¿Quieres ver el partido de La Verde en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público boliviano estará a cargo de TiGo Sports. A continuación, te explicamos los números de los canales para sintonizar la señal y la forma de verlo online.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026?
TiGo Sports se encargará de televisar el duelo Bolivia vs. Irak EN VIVO y EN DIRECTO por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de los siguientes canales:
- Canal 700 SD
- Canales 701 HD o 718 HD
- Canales 508 DTH y 703 DTH
¿Cómo ver TiGo Sports Online, Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026?
La señal de TiGo Sports también puede ver por streaming en Internet desde el teléfono móvil, PC y televisores Smart TV. Aquí te contamos las opciones disponibles:
Pasos básicos:
- 1) Descarga la app Tigo Sports Bolivia desde Google Play o App Store.
- 2) Abre la app y toca en “Ingresa”.
- 3) Elige la opción correo y contraseña.
- 4) Inicia sesión con el mismo correo que usas en Mi Tigo (o crea tu cuenta si aún no la tienes).
- 5) Asegúrate de tener un plan de Tigo con acceso a Tigo Sports (móvil, fijo o Streaming Lite).
- 6) Con conexión WiFi o datos, entra a la sección “En vivo” y selecciona el canal TiGo Sports para ver los partidos.
- 7) Requisitos mínimos: smartphone Android 4+ o iOS 7+, cuenta activa de Tigo y conexión a Internet estable.
En la PC o laptop:
- Entra al sitio de tu operador (Tigo o Entel TV si incluye Tigo Sports) e inicia sesión para usar la TV online.
- También puedes usar un emulador Android (como LDPlayer o GameLoop), instalar la app Tigo Sports Bolivia y entrar con tu cuenta.
En Smart TV:
- Si tu operador ofrece app de TV (Entel TV, etc.), descárgala en tu Smart TV, inicia sesión y busca el canal TiGo Sports en la parrilla.
NOTA: Si estás fuera de Bolivia, el acceso directo puede estar restringido y muchos usuarios recurren a VPN para conectarse con IP boliviana y luego usar la app o la web de Tigo Sports.
Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026
- Día: Martes 31 de marzo de 2026
- Evento: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Partido: Bolivia vs. Irak
- Hora: 23:00 de La Paz
- Canal: TiGo Sports
- Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)