Colombia vs. Suiza se enfrentan este martes 7 de julio, en partido por los octavos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio BC Place es un estadio multipropósito ubicado en la ciudad de Vancouver, provincia de Columbia Británica, Canadá. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los cafeteros llegan como favoritos, debido a su sólida participación en fase de grupos con dos victorias sobre las selecciones de Uzbekistán y RD Congo, además de un empate ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. En dieciseisavos de final se impuso por la mínima diferencia sobre Ghana, en vibrante partido.

Con buen fútbol y sobre todo protagonismo en todos sus encuentros, los dirigidos por Néstor Lorenzo se perfilan como uno de los combinados nacionales de mejor rendimiento en lo que va del Mundial. Con el liderazgo de su capitán James Rodríguez, y el desequilibrio de Luis Díaz, Colombia busca hacer historia.

Jhon Arias anotó el único gol colombiano en la victoria sobre Ghana en el Mundial 2026. (Foto: Selección Colombia)

Por su parte, Suiza clasificó a los dieciseisavos de final de la competición como líder del Grupo B y también mantiene el invicto. En primera ronda, venció a Bosnia y Canadá, luego de debutar con un tibio empate de Catar. En la ronda previa, eliminó a Argelia por 2-0, asegurando su presencia entre las mejores 16 selecciones del torneo.

Historial de partidos oficiales

25 de marzo de 2007 (Amistoso): Colombia 3 - 1 Suiza.

Colombia 3 - 1 Suiza. 26 de junio de 1994 (Mundial de EE. UU.): Colombia 2 - 0 Suiza (Fase de grupos).

Colombia 2 - 0 Suiza (Fase de grupos). 16 de enero de 1991 (Amistoso): Suiza 3 - 2 Colombia.

Suiza 3 - 2 Colombia. 18 de mayo de 1985 (Amistoso): Suiza 2 - 2 Colombia

¿En qué canal ver Colombia vs. Suiza en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y Suiza a través de Caracol Televisión y RCN Televisión, señales que transmitirán en vivo el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Además, estará disponible por streaming en Ditu y en las plataformas digitales de ambos canales.

¿En qué canal ver Colombia vs. Suiza en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV) para televisión por suscripción, mientras que los usuarios también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. Suiza en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. Suiza en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por TUDN, Canal 5 y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro mundialista.

¿En qué canal ver Colombia vs. Suiza en España?

En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.

¿En qué canal ver Colombia vs. Suiza en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta y de DSports para televisión por suscripción. También podrá seguirse mediante DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. Suiza en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán ver el encuentro en vivo por DSports (DIRECTV) y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Suiza?

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 10:00 p.m.

Colombia vs. Suiza se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Video: FCF)

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