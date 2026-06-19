Brasil vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 19 de junio con un partido que concentra gran parte de la atención del Grupo C. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se enfrentará a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, desde las 18:30 horas del Tiempo del Centro de México (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT) , en un compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos. Mientras la Canarinha busca encaminar su clasificación a la siguiente ronda con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha, Rodrygo y Endrick, el conjunto haitiano intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo más importante del fútbol mundial.

En México, el partido Brasil vs. Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, mientras que las opciones de streaming estarán disponibles mediante ViX y Azteca Deportes En Vivo para seguir cada incidencia desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network, Telemundo y Universo, con cobertura tanto en inglés como en español. Para quienes prefieren seguir el encuentro por internet, las plataformas FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal en directo, mientras que la cobertura radial estará disponible mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo de cada mercado, la cobertura será complementada por señales abiertas como Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Televisión, Teleamazonas y América Televisión, además de servicios digitales como Disney+ Premium y Paramount+.

En Bolivia, el compromiso podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible mediante GEN y Trece para acompañar la presentación de Brasil en la segunda jornada de la Copa Mundial FIFA 2026.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 18:30 Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7 ViX, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos (ET) 20:30 FOX, Telemundo, Universo FOX One, Peacock TV, fuboTV Estados Unidos (PT) 17:30 FOX, Telemundo, Universo FOX One, Peacock TV, fuboTV España 02:30 (sábado) TVE La 1, Teledeporte, Movistar Plus+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial Argentina 21:30 Telefe, DSports DGO, Disney+ Premium, Flow, Paramount+ Colombia 19:30 Caracol TV, RCN TV, DSports Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Chile 20:30 Chilevisión, DSports DGO, Disney+ Premium Chile Ecuador 19:30 Teleamazonas, DSports DGO, Disney+ Premium Perú 19:30 América TV, DSports, TV360 América TVGO, DGO, Disney+ Premium Uruguay 21:30 Canal 5, DSports DGO, Disney+ Premium Venezuela 20:30 DSports Venezuela DGO, Disney+ Premium Bolivia 20:30 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 21:30 GEN y Trece - Panamá 19:30 RPC TV, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá Costa Rica 18:30 Tigo Sports Costa Rica ViX Honduras 18:30 Canal 5 Televicentro Tigo Sports Honduras Guatemala 18:30 Tigo Sports Guatemala ViX El Salvador 18:30 Tigo Sports El Salvador ViX Nicaragua 18:30 Canal 10, Tigo Sports Nicaragua ViX República Dominicana 20:30 CDN Deportes ViX Puerto Rico 20:30 Telemundo Puerto Rico Peacock TV Brasil 21:30 Globo, SporTV, SBT Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión de cada país.

Canales de Telemundo, Universo y FOX para ver Brasil vs. Haití en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el encuentro. Telemundo y Universo ofrecerán la señal en español, mientras que FOX emitirá el partido en inglés. En streaming, el compromiso podrá verse mediante Peacock TV, FOX One y fuboTV.

Ciudad / Estado Telemundo Universo FOX Streaming Nueva York, NY Canal 47 Universo NY FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Miami, FL Canal 51 Universo Miami FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Orlando, FL Canal 31 Universo Orlando FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Tampa, FL Canal 49 Universo Tampa FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 Universo Atlanta FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Chicago, IL Canal 44 Universo Chicago FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Dallas, TX Canal 39 Universo Dallas FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Houston, TX Canal 47 Universo Houston FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 Universo FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 Universo Arizona FOX Peacock TV, FOX One, fuboTV

Brasil vs Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

Horarios, TV y cómo ver EN VIVO el Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Haití

Brasil vs. Haití Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo C

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo C Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 Hora: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT (Estados Unidos)

8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT (Estados Unidos) Hora en México: 18:30 horas (Tiempo del Centro)

18:30 horas (Tiempo del Centro) Televisión en Estados Unidos: FOX, Telemundo y Universo

FOX, Telemundo y Universo Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV

FOX One, Peacock TV y fuboTV Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos Capacidad: 67,000 espectadores aproximadamente

Brasil parte como amplio favorito, pero los mundiales suelen regalar sorpresas. Con el boleto a la siguiente ronda en juego, el duelo frente a Haití promete emociones, goles y una audiencia masiva en todo el continente.

Brasil y Haití se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del Grupo C desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Globo, SporTV, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE CBF FUTEBOL EN X DE @CBF_Futebol)