Brasil vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 19 de junio con un partido que concentra gran parte de la atención del Grupo C. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se enfrentará a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, desde las 18:30 horas del Tiempo del Centro de México (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT), en un compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos. Mientras la Canarinha busca encaminar su clasificación a la siguiente ronda con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha, Rodrygo y Endrick, el conjunto haitiano intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo más importante del fútbol mundial.
En México, el partido Brasil vs. Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, mientras que las opciones de streaming estarán disponibles mediante ViX y Azteca Deportes En Vivo para seguir cada incidencia desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras.
En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network, Telemundo y Universo, con cobertura tanto en inglés como en español. Para quienes prefieren seguir el encuentro por internet, las plataformas FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal en directo, mientras que la cobertura radial estará disponible mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo de cada mercado, la cobertura será complementada por señales abiertas como Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Televisión, Teleamazonas y América Televisión, además de servicios digitales como Disney+ Premium y Paramount+.
En Bolivia, el compromiso podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible mediante GEN y Trece para acompañar la presentación de Brasil en la segunda jornada de la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|18:30
|Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7
|ViX, Azteca Deportes En Vivo
|Estados Unidos (ET)
|20:30
|FOX, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|17:30
|FOX, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|España
|02:30 (sábado)
|TVE La 1, Teledeporte, Movistar Plus+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
|Argentina
|21:30
|Telefe, DSports
|DGO, Disney+ Premium, Flow, Paramount+
|Colombia
|19:30
|Caracol TV, RCN TV, DSports
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|20:30
|Chilevisión, DSports
|DGO, Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|19:30
|Teleamazonas, DSports
|DGO, Disney+ Premium
|Perú
|19:30
|América TV, DSports, TV360
|América TVGO, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|21:30
|Canal 5, DSports
|DGO, Disney+ Premium
|Venezuela
|20:30
|DSports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|20:30
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|21:30
|GEN y Trece
|-
|Panamá
|19:30
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|18:30
|Tigo Sports Costa Rica
|ViX
|Honduras
|18:30
|Canal 5 Televicentro
|Tigo Sports Honduras
|Guatemala
|18:30
|Tigo Sports Guatemala
|ViX
|El Salvador
|18:30
|Tigo Sports El Salvador
|ViX
|Nicaragua
|18:30
|Canal 10, Tigo Sports Nicaragua
|ViX
|República Dominicana
|20:30
|CDN Deportes
|ViX
|Puerto Rico
|20:30
|Telemundo Puerto Rico
|Peacock TV
|Brasil
|21:30
|Globo, SporTV, SBT
|Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión de cada país.
Canales de Telemundo, Universo y FOX para ver Brasil vs. Haití en Estados Unidos
La audiencia hispana de Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el encuentro. Telemundo y Universo ofrecerán la señal en español, mientras que FOX emitirá el partido en inglés. En streaming, el compromiso podrá verse mediante Peacock TV, FOX One y fuboTV.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|Universo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|Universo NY
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|Universo Miami
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|Universo Orlando
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|Universo Tampa
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|Universo Atlanta
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|Universo Chicago
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|Universo Dallas
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|Universo Houston
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|Universo
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|Universo Arizona
|FOX
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
Horarios, TV y cómo ver EN VIVO el Brasil vs. Haití por el Mundial 2026
- Partido: Brasil vs. Haití
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo C
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Hora: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT (Estados Unidos)
- Hora en México: 18:30 horas (Tiempo del Centro)
- Televisión en Estados Unidos: FOX, Telemundo y Universo
- Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
- Estadio: Lincoln Financial Field
- Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos
- Capacidad: 67,000 espectadores aproximadamente
Brasil parte como amplio favorito, pero los mundiales suelen regalar sorpresas. Con el boleto a la siguiente ronda en juego, el duelo frente a Haití promete emociones, goles y una audiencia masiva en todo el continente.