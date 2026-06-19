FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO GRATIS ONLINE hoy por la Jornada 2 del grupo C del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO GRATIS ONLINE hoy por la Jornada 2 del grupo C del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Brasil vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 19 de junio con un partido que concentra gran parte de la atención del Grupo C. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se enfrentará a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, desde las 18:30 horas del Tiempo del Centro de México (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT), en un compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos. Mientras la Canarinha busca encaminar su clasificación a la siguiente ronda con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha, Rodrygo y Endrick, el conjunto haitiano intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo más importante del fútbol mundial.

En México, el partido Brasil vs. Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, mientras que las opciones de streaming estarán disponibles mediante ViX y Azteca Deportes En Vivo para seguir cada incidencia desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network, Telemundo y Universo, con cobertura tanto en inglés como en español. Para quienes prefieren seguir el encuentro por internet, las plataformas FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal en directo, mientras que la cobertura radial estará disponible mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo de cada mercado, la cobertura será complementada por señales abiertas como Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Televisión, Teleamazonas y América Televisión, además de servicios digitales como Disney+ Premium y Paramount+.

En Bolivia, el compromiso podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible mediante GEN y Trece para acompañar la presentación de Brasil en la segunda jornada de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México18:30Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7ViX, Azteca Deportes En Vivo
Estados Unidos (ET)20:30FOX, Telemundo, UniversoFOX One, Peacock TV, fuboTV
Estados Unidos (PT)17:30FOX, Telemundo, UniversoFOX One, Peacock TV, fuboTV
España02:30 (sábado)TVE La 1, Teledeporte, Movistar Plus+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
Argentina21:30Telefe, DSportsDGO, Disney+ Premium, Flow, Paramount+
Colombia19:30Caracol TV, RCN TV, DSportsCaracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium
Chile20:30Chilevisión, DSportsDGO, Disney+ Premium Chile
Ecuador19:30Teleamazonas, DSportsDGO, Disney+ Premium
Perú19:30América TV, DSports, TV360América TVGO, DGO, Disney+ Premium
Uruguay21:30Canal 5, DSportsDGO, Disney+ Premium
Venezuela20:30DSports VenezuelaDGO, Disney+ Premium
Bolivia20:30Red Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay21:30GEN y Trece-
Panamá19:30RPC TV, TVMaxMedcom GO, Tigo Sports Panamá
Costa Rica18:30Tigo Sports Costa RicaViX
Honduras18:30Canal 5 TelevicentroTigo Sports Honduras
Guatemala18:30Tigo Sports GuatemalaViX
El Salvador18:30Tigo Sports El SalvadorViX
Nicaragua18:30Canal 10, Tigo Sports NicaraguaViX
República Dominicana20:30CDN DeportesViX
Puerto Rico20:30Telemundo Puerto RicoPeacock TV
Brasil21:30Globo, SporTV, SBTGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión de cada país.

Canales de Telemundo, Universo y FOX para ver Brasil vs. Haití en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el encuentro. Telemundo y Universo ofrecerán la señal en español, mientras que FOX emitirá el partido en inglés. En streaming, el compromiso podrá verse mediante Peacock TV, FOX One y fuboTV.

Ciudad / EstadoTelemundoUniversoFOXStreaming
Nueva York, NYCanal 47Universo NYFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Miami, FLCanal 51Universo MiamiFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Orlando, FLCanal 31Universo OrlandoFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Tampa, FLCanal 49Universo TampaFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2Universo AtlantaFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Chicago, ILCanal 44Universo ChicagoFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Dallas, TXCanal 39Universo DallasFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Houston, TXCanal 47Universo HoustonFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52UniversoFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39Universo ArizonaFOXPeacock TV, FOX One, fuboTV

Horarios, TV y cómo ver EN VIVO el Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

  • Partido: Brasil vs. Haití
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo C
  • Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
  • Hora: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT (Estados Unidos)
  • Hora en México: 18:30 horas (Tiempo del Centro)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX, Telemundo y Universo
  • Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
  • Estadio: Lincoln Financial Field
  • Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos
  • Capacidad: 67,000 espectadores aproximadamente

Brasil parte como amplio favorito, pero los mundiales suelen regalar sorpresas. Con el boleto a la siguiente ronda en juego, el duelo frente a Haití promete emociones, goles y una audiencia masiva en todo el continente.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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