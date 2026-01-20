En las últimas horas, se confirmó la participación de las selecciones de Chile y Venezuela, como representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el torneo amistoso denominado FIFA Series, el mismo que se jugará en los meses de marzo y abril.

Este novedoso campeonato internacional tendrá su segunda edición en 2026, y tiene como principal objetivo promover la competencia entre combinados nacionales de las diferenres Confederaciones afiliadas a la FIFA.

Mientras que la ‘Vinotinto’ estuvo muy cerca de alcanzar un cupo en el repechaje al Mundial 2026, ‘La Roja’ necesita cambiar la cara, tras ser la última de las Eliminatorias, muy lejos de rendimientos altos que incluso la hicieron ganar la Copa América.

Chile quedó última en Eliminatorias. (Foto: Photo Sport)

Este torneo puede ser un banco de pruebas para lo que será la competencia oficial, tras la realización del Mundial a mitad de año. Incluso, ya se confirmó a los rivales de cada selección, los mismo que se disputarán en una sola sede.

Como se sabe, son 48 selecciones (el doble que la primera edición) las que participarán y estarán divididas en grupos de cuatro. Aún se espera el fixture confirmado de la competición, el mismo que se revelará en los próximos días.

SELECCIONES PARTICIPANTES

Australia (AFC)

Australia (anfitrión)

Camerún

RP China

Curazao

Azerbaiyán (UEFA)

Azerbaiyán (anfitrión)

Omán

Sierra Leona

Santa Lucía

Indonesia (AFC)

Bulgaria

Indonesia (anfitrión)

Islas Salomón

San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

Comoras

Kazajistán (anfitrión)

Kuwait

Namibia

Nueva Zelanda (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlandia

Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)

Guam

Islas Vírgenes Estadounidenses

Puerto Rico (anfitrión)

Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF) - Grupo A

Estonia

Granada

Kenia

Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF) - Grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzania

Uzbekistán (AFC)

Gabón

Trinidad y Tobago

Uzbekistán (anfitrión)

Venezuela

La FIFA busca que las selecciones que, tal vez, no pertenecen a la élite del deporte, logren progreso técnico, desarrollo organizativo y sean parte del intercambio global.

No se ha revelado el criterio final para que las elegidas de Conmebol sean Chile y Venezuela, pues también se pudo apostar por Perú, que también quedó bastante relegado en las últimas Eliminatorias y pudo sacar provecho de estos partidos.

Esta es una de las novedades que plantea FIFA y no se descarta que los 48 seleccionados participantes también sea implantado en el próximo Mundial. Pese a que muchos han cuestionado esta variación, no se descarta y sería del agrado del mandamás Giani Infantino.

