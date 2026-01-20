Después de disputar tres partidos en la Serie Río de La Plata, con un saldo de dos derrotas –ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe– y un triunfo –contra Colo Colo–, en Alianza Lima continúan afinando los trabajos con miras al próximo amistoso frente a Inter Miami de Lionel Messi en la ‘Noche Blanquiazul’, sin dejar de lado el arranque del Torneo Apertura donde visitarán a Sport Huancayo. En ese sentido, se reveló que el plantel tendrá un fichaje más en este mercado de pases.

Según informaron en el programa Fútbol Champán, luego de una importante reunión entre el área deportiva y el comando técnico, llegaron a la conclusión de que sumarán a un elemento más en esta ventana de transferencias. Ojo, ya se sabe cuál es la posición que reforzarán.

La citada fuente añadió que ya tienen a un hombre en carpeta para sumar una pieza más en el mediocampo, específicamente en la ubicación de volante central. ¿Será un jugador nacional o un extranjero? Se trata de un futbolista del exterior, con lo que Alianza Lima llegaría al límite de siete extranjeros en su plantilla.

Hasta la fecha, los íntimos cuentan con Guillermo Viscarra, Mateo Antoni, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Federico Girotti y Alan Cantero. Si bien en el último directorio en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmaron la ampliación de hasta siete extranjeros en cancha por equipo, el reglamento de la Liga 1 2026 todavía no ha llegado a las oficinas de los clubes involucrados.

Pablo Guede busca un volante más para reforzar el plantel de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Franco Navarro Mandayo, director deportivo de los íntimos, señaló a su arribo a la capital con la delegación de jugadores, que la FPF todavía no les había hecho llegar el reglamento del campeonato. Esto quiere decir que, por más que en la interna tengan en claro que necesitan a una pieza más para completar el engranaje de Pablo Guede, no se apresurarán.

“Es importante aclarar que hasta la fecha no nos han comunicado formalmente la ampliación del cupo. Nosotros somos un club responsable y no podemos tomar una decisión contratando si todavía no tenemos la oficialización ni el reglamento de la Liga 1”, explicó el director blanquiazul.

Si finalmente todo ocurre como tienen pensado en Alianza Lima, acelerarán las negociaciones y pondrán en marcha el plan para fichar al séptimo extranjero para este 2026. Pablo Guede sabe que le falta un volante central más, razón por la que estuvo probando a Gianfranco Chávez en dicha posición, pero sin la seguridad de que a la larga le dé frutos. Pronto tendremos novedades desde La Victoria.

Alianza Lima disputará su último amistoso de pretemporada frente al Inter Miami. (Foto: Serie Río de La Plata)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer pro 3-2 a Colo Colo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Inter Miami, en el compromiso correspondiente a una nueva edición de la ‘Noche Blanquiazul’. Este encuentro está programado para el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Latina TV, canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Win TV, además de su versión digital en su página web. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de las plataformas de Depor.

TE PUEDE INTERESAR