El domingo 18 de enero se marcó un nuevo camino en la historia de Hernán Barcos por el fútbol peruano: el ‘Pirata’ fue presentado oficialmente ante su público en la ‘Tarde Cajacha’ como jugador de FC Cajamarca. El delantero argentino (nacionalizado peruano) de 41 años será parte del ‘Caballo Negro’, tras finalizar su vínculo con Alianza Lima. Un día después, habló sobre sus impresiones con la institución y cómo se viene manejando el actual plantel, teniendo los objetivos claros.
“Mucha expectativa, un club nuevo que tiene mucho por hacer, pero con muchas ganas y entusiasmo. Se ha armado un buen grupo, así que contento. Vamos a ir a buscar el campeonato, pero después veremos para qué estamos. La mentalidad es esa, ir a buscar el campeonato y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos un gran grupo y dirigentes alineados al propósito del grupo”, mencionó en diálogo con el programa Con Calle y Cancha.