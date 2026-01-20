A menos de dos semanas para el inicio de la Liga 1 2026, la Liga Profesional de Fútbol Peruano, nueva entidad encargada de organizar el campeonato bajo la supervisión y aprobación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó lo que era un secreto a voces: el formato para esta temporada tendrá un ligero cambio y, entre las cosas que se repiten, volveremos a tener indefectiblemente los play-offs.

En cuanto a la división de los torneos cortos, se seguirán disputando el Apertura y Clausura, aunque esta vez con 18 clubes que se enfrentarán en una formato de todos contra todos a dos ruedas, con 17 jornadas cada una. Así pues, podríamos tener a dos ganadores al finalizar los torneos cortos, e incluso un club que se lleve ambos certámenes.

En lo que respecta a la definición del título nacional, esta tendrá una fase de eliminación directa que tendrá, en primer lugar, a los ganadores del Torneo Apertura y Clausura, siempre y cuando estos finalicen entre los siete primeros de la tabla acumulada. Además, se les sumarán los dos equipos de mayor puntaje de la tabla general, para así armar las llaves de semifinales.

Aquí viene la modificación clave: si un equipo gana uno de los dos torneos cortos y queda ubicado entre las dos mejores posiciones del acumulado, clasificará directamente a la final, algo que se cambió en en 2025 y generó mucha polémica ya que directamente forzaba a los equipos a disputar una semifinal. Como Universitario de Deportes campeonó automáticamente, no hubo mayor inconveniente.

Por otra parte, si un club se lleva ambos torneos cortos, tal como pasó con Universitario en el 2024 y 2025, no tendrá la necesidad de disputar los play-offs por el título nacional y será campeón nacional. Eso quiere decir que, si la ‘U’ hace historia y vuelve a repetir el plato, se proclamará tetracampeón de la Liga 1.

Si otra vez tenemos a un campeón nacional sin la necesidad de disputar los play-offs por el título, habrá una definición aparte para conocer al subcampeón y representante de Perú 2 en la Copa Libertadores 2027, tal como ocurrió en el 2025. Es decir, el tercero del acumulado de enfrenta al cuarto en una llave de ida y vuelta, mientras que el segundo espera a su rival para conocer al vencedor, también en un cruce a doble partido.

Un detalle no menor es que, si bien ya se anunció formalmente el formato para la Liga 1 2026, todavía no se cursa formalmente la confirmación a los clubes respecto al séptimo cupo de extranjero para esta temporada. Se sabe que la FPF lo aprobó, pero hasta la fecha no hay una documentación oficial en las oficinas de los equipos participantes.

Esto lo confirmó Franco Navarro Mandayo, director deportivo de Alianza Lima, cuando le consultaron sobre un nuevo fichaje extranjero. “Estamos analizando en qué posición, pero es importante aclarar que hasta la fecha no nos han comunicado formalmente la ampliación del cupo. Nosotros somos un club responsable y no podemos tomar una decisión contratando si todavía no tenemos la oficialización ni el reglamento de la Liga 1”, aseguró.

