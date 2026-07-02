Colombia vs. Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio, en partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, ganaron su grupo, manteniendo el invicto, luego de vencer a las selecciones de Uzbekistán y RD Congo y empatar en la jornada final de la serie frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pese a este último resultado, el desempeño fue de lo mejor y, de hecho, se considera injusta la igualdad, pues gozó de las mejores ocasiones para anotar.

Con Luis Díaz en su mejor momento futbolístico y James Rodríguez como líder y capitán, todo hace pensar que tendrán una gran Copa del Mundo, tal cual ocurrió con su importante campaña en Brasil 2014. Su primer duelo de eliminación directa será ante una selección muy física como Ghana.

Estos últimos alcanzaron un cupo en la presente ronda, tras quedar ubicado en el tercer lugar del Grupo L con 4 puntos, producto de una victoria sobre Panamá, empate ante Inglaterra y derrota en la jornada final frente a la Croacia de Luka Modrić, en un vibrante encuentro.

Colombia y Portugal jugaron el partido más atractivo y emocionante de la fase de grupos. (Foto: FCF)

Cabe mencionar que será la primera vez que las selecciones absolutas de ambos países se enfrenten. Solo existe un registro de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 (categoría juvenil), donde el equipo colombiano venció 3-1.

¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y Ghana a través de Caracol Televisión y RCN Televisión, señales que transmitirán en vivo el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Además, estará disponible por streaming en Ditu y en las plataformas digitales de ambos canales.

¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV) para televisión por suscripción, mientras que los usuarios también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por TUDN, Canal 5 y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro mundialista.

¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en España?

En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.

¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta y de DSports para televisión por suscripción. También podrá seguirse mediante DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán ver el encuentro en vivo por DSports (DIRECTV) y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Ghana?

Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 p.m.

10:30 p.m. México: 7:30 p.m.

7:30 p.m. España: 11:30 p.m.

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