El Mundial es el torneo predilecto de los amantes del fútbol, pues en él se reúnen no solo los mejores futbolistas del planeta, sino también aquellos pasaran a la historia grande de este deportes por los hitos que conseguirán a lo largo de la competición, muchos de ellos inquebrantables y perdurarán por años. Así pues, el certamen de este 2026 está siendo uno de los que será recordado por siempre por los números que están consiguiendo los máximos goleadores.

Lionel Messi encabeza la tabla histórica con 19 goles en 29 partidos disputados, registrando seis tantos en el Mundial de este año. El astro argentino, que salió campeón en el 2022, sigue vigente a los 39 años y está comandando a la ‘Albiceleste’ a seguir con vida en busca de la cuarta estrella de su país.

Detrás está Kylian Mbappé con 18 anotaciones, seis de ellos en esta edición. El delantero del Real Madrid, que tuvo una temporada frenética y criticada por no haber levantando ningún título con su club, viene demostrando que es otro cuando se pone los colores de Francia. Con sus goles y su determinación en los metros finales, los galos son firmes candidatos para levantar el título el 19 de julio.

Lionel Messi registra seis goles en el Mundial 2026. (AFP)

El podio lo completa Miroslav Klose, histórico delantero alemán que levantó el trofeo soñado en Brasil 2014 y que desde entonces estuvo por algunos años como el líder de esta lista. Sin embargo, la irrupción de Messi y Mbappé lo relegó al tercer lugar, un detalle que no minimiza su relevancia cada vez que disputó la Copa del Mundo con los ‘Panzers’.

Esta tabla la siguen Ronaldo Nazário con 15 goles, Gerd Müller con 14, el francés Just Fontaine con 13, Harry Kane y Pelé con 12. No obstante, el atacante de Inglaterra sigue en actividad y en el Mundial 2026 ya tiene cinco anotaciones, por lo que es altamente probable que si continúa avanzando con su selección, no deje de aumentar sus registros.

Kylian Mbappé está disputando la tercera Copa del Mundo en su carrera. (Foto: AFP)

Máximos goleadores de los Mundiales:

País Futbolista Goles Partidos jugados Argentina Lionel Messi 19 29 Francia Kylian Mbappé 18 16 Alemania Miroslav Klose 16 24 Brasil Ronaldo Nazário 15 19 Alemania Gerd Müller 14 13 Francia Just Fontaine 13 6 Inglaterra Harry Kane 13 15 Brasil Pelé 12 14

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