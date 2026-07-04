Uno de los encuentros más esperados de los octavos del Mundial 2026 será el Paraguay vs Francia, programado oficialmente por la FIFA para el sábado 4 de julio en Filadelfia, con inicio a las 17:00 ET (16:00 en Colombia, Ecuador y Perú; 15:00 en México). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.
¿Dónde ver el partido Francia-Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online?
El Francia-Paraguay por octavos del Mundial 2026 se verá en toda Sudamérica por la señal de DSports (DirecTV), con streaming principal en DGO y presencia adicional de Paramount+ y otros operadores según país.
|País / región
|TV principal
|Streaming principal
|Paraguay
|DSports, canales locales con derechos (Unicanal/Trece/GEN)
|DGO (DirecTV Go)
|Perú
|DSports, América TV
|DGO, América TV GO
|Colombia
|DSports
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|DSports
|DGO, Paramount+
|Bolivia
|DSports
|DGO, Paramount+
|Chile
|DSports
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|DSports
|DGO, Paramount+
|Argentina
|DSports (referencia regional)
|DGO, otras apps con paquete Mundial
|Uruguay
|DSports
|DGO, Paramount+
|Brasil
|DSports (donde opera DirecTV)
|DGO, plataformas locales con Mundial
|México
|Señales con derechos del Mundial (no se precisa canal)
|DGO y OTT oficiales del Mundial
|Estados Unidos
|Fox Sports / Telemundo (paquete Mundial)
|Apps Fox, Telemundo/Peacock, FuboTV
|España
|Cadenas con derechos del Mundial (RTVE/otras)
|RTVE Play u OTT del titular de derechos
¿A qué hora juega Francia-Paraguay EN VIVO HOY 4 de julio?
Revisa los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre Francia-Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de de julio desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.
- Argentina: 18.00 horas
- Uruguay: 18.00 horas
- Brasil: 18.00 horas
- Paraguay: 18.00 horas
- Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas
- Chile: 17.00 horas
- Bolivia: 17.00 horas
- Venezuela: 17.00 horas
- Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas
- Colombia: 16.00 horas
- Ecuador: 16.00 horas
- Perú: 16.00 horas
- Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas
- México: 15.00 horas
- Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas
- España: 23.00 horas
Posibles alineaciones Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026
- Paraguay: Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos.
- Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.