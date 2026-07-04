Uno de los encuentros más esperados de los octavos del Mundial 2026 será el Paraguay vs Francia, programado oficialmente por la FIFA para el sábado 4 de julio en Filadelfia, con inicio a las 17:00 ET (16:00 en Colombia, Ecuador y Perú; 15:00 en México). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.

TiGo Sports transmite el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE desde Filadelfia, por la Copa Mundial 2026. el sábado 4 de julio. (Foto: Composición Depor)
TiGo Sports transmite el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE desde Filadelfia, por la Copa Mundial 2026. el sábado 4 de julio. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver el partido Francia-Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Francia-Paraguay por octavos del Mundial 2026 se verá en toda Sudamérica por la señal de DSports (DirecTV), con streaming principal en DGO y presencia adicional de Paramount+ y otros operadores según país.

País / regiónTV principalStreaming principal
ParaguayDSports, canales locales con derechos (Unicanal/Trece/GEN) DGO (DirecTV Go)
PerúDSports, América TV DGO, América TV GO
ColombiaDSports DGO, Paramount+
EcuadorDSports DGO, Paramount+
BoliviaDSports DGO, Paramount+
ChileDSports DGO, Paramount+
VenezuelaDSports DGO, Paramount+
ArgentinaDSports (referencia regional) DGO, otras apps con paquete Mundial
UruguayDSports DGO, Paramount+
BrasilDSports (donde opera DirecTV) DGO, plataformas locales con Mundial
MéxicoSeñales con derechos del Mundial (no se precisa canal) DGO y OTT oficiales del Mundial
Estados UnidosFox Sports / Telemundo (paquete Mundial) Apps Fox, Telemundo/Peacock, FuboTV
EspañaCadenas con derechos del Mundial (RTVE/otras) RTVE Play u OTT del titular de derechos

¿A qué hora juega Francia-Paraguay EN VIVO HOY 4 de julio?

Revisa los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre Francia-Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de de julio desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

  • Argentina: 18.00 horas
  • Uruguay: 18.00 horas
  • Brasil: 18.00 horas
  • Paraguay: 18.00 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas
  • Chile: 17.00 horas
  • Bolivia: 17.00 horas
  • Venezuela: 17.00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas
  • Colombia: 16.00 horas
  • Ecuador: 16.00 horas
  • Perú: 16.00 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas
  • México: 15.00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas
  • España: 23.00 horas

Posibles alineaciones Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026

  • Paraguay: Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos.
  • Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
TIGO SPORTS, Telemundo, DIRECTV, RTVE Play, Unicanal, GEN (Canal 12) y TRECE (CANAL 13) EN VIVO - ver partido Paraguay vs. Francia por TV y Online | VIDEO
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

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