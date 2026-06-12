Desde Texas, no te pierdas la señal de Telemundo 48 El Paso para ver el partido de Estados Unidos vs. Paraguay EN DIRECTO, este viernes 12 de junio, en lo que será el debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026 . Desde el SoFi Stadium de Inglewood, California, se vivirá este juego de apertura en tierras estadounidenses, donde también se vivirá la gran final de este certamen. A continuación, te dejo con la información para ver el Estados Unidos vs. Paraguay minuto a minuto.

Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el primer partido del grupo D del Mundial 2026 (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Paraguay por Telemundo 48 El Paso en DIRECTV?

Los usuarios de DIRECTV en Estados Unidos podrán seguir el partido mediante la señal de Telemundo, incluyendo la afiliada local Telemundo 48 El Paso para la región fronteriza de Texas y Nuevo México. Generalmente, Telemundo está disponible en los canales 406 HD y 407 HD de DIRECTV, aunque el número exacto puede variar según la ubicación y el paquete contratado.

Además, quienes tengan acceso a DIRECTV Stream también podrán ver el partido online desde celulares, tablets, Smart TV o computadoras iniciando sesión con su cuenta activa.

¿Cómo ver Telemundo 48 El Paso EN VIVO por Xfinity?

Los clientes de Xfinity podrán acceder a Telemundo 48 El Paso dentro de la programación local disponible para El Paso, Texas. El canal exacto depende del código postal del usuario, pero normalmente está incluido en los paquetes básicos de televisión latina y canales locales.

También existe la opción de ver el partido mediante la app Xfinity Stream, que permite acceder a la señal EN VIVO desde dispositivos móviles y navegadores web utilizando la cuenta del servicio de cable.

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Paraguay por Dish Online?

Dish Network también transmitirá la señal de Telemundo para el Mundial 2026 mediante sus paquetes con canales locales y programación hispana. Los usuarios podrán ver Telemundo 48 El Paso desde televisores compatibles o utilizando Dish Anywhere, la plataforma online de la compañía.

Dish Anywhere permite mirar el partido EN DIRECTO desde smartphones, laptops, tablets y Smart TV, siempre que el usuario tenga una suscripción activa y acceso a los canales locales de Telemundo en su mercado.

¿Dónde ver Telemundo 48 El Paso EN VIVO por Internet?

Otra alternativa para seguir el partido es ingresar directamente al portal oficial de Telemundo 48 El Paso EN VIVO, donde la cadena ofrece cobertura local, noticias y transmisiones especiales relacionadas con el Mundial 2026.

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Partido : Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT Canal en Estados Unidos : Telemundo 48 El Paso

: Telemundo 48 El Paso Streaming : Peacock

: Peacock Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.