Aunque apenas se trata de la primera jornada, Paraguay y Estados Unidos saben que ganar desde el arranque puede ser determinante para avanzar de ronda en el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
Aunque apenas se trata de la primera jornada, Paraguay y Estados Unidos saben que ganar desde el arranque puede ser determinante para avanzar de ronda en el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Grupo D. Paraguay y Estados Unidos se enfrentan en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos seleccionados en la fase de grupos, por lo que millones de aficionados estarán atentos a cada jugada desde el inicio del encuentro.

En México, muchos seguidores buscan alternativas para ver el partido completamente gratis y una de las opciones más consultadas es TV Azteca 7. Si quieres saber cómo sintonizar la señal abierta, ver la transmisión por internet y conocer los horarios del encuentro en distintos países, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas el debut mundialista.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO por TV abierta y online?

TV Azteca 7 es una de las señales que transmite partidos de la Copa Mundial 2026 en México y puede verse de manera gratuita tanto por televisión abierta como a través de plataformas digitales oficiales.

Ver TV Azteca 7 por televisión abierta

Los aficionados pueden seguir la programación de Azteca 7 sin costo mediante la señal abierta de televisión digital terrestre en México. La ubicación exacta del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Ver TV Azteca 7 EN VIVO por internet

Si prefieres seguir el partido desde una computadora, celular o tablet, tienes varias alternativas:

  • Sitio web oficial de TV Azteca.
  • Plataforma digital de Azteca Deportes.
  • Aplicación oficial de TV Azteca disponible para dispositivos móviles.
  • Transmisiones en vivo disponibles en las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes cuando cuentan con derechos para el evento.

Gracias a estas opciones, los aficionados pueden seguir el partido desde prácticamente cualquier lugar con conexión a internet.

Horarios de Paraguay vs. Estados Unidos por país

El partido entre Paraguay y Estados Unidos se jugará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Estados Unidos (ET)9:00 p.m.
Estados Unidos (CT)8:00 p.m.
Estados Unidos (MT)7:00 p.m.
Estados Unidos (PT)6:00 p.m.
México7:00 p.m.
Guatemala7:00 p.m.
Honduras7:00 p.m.
El Salvador7:00 p.m.
Nicaragua7:00 p.m.
Costa Rica7:00 p.m.
Panamá8:00 p.m.
Colombia8:00 p.m.
Ecuador8:00 p.m.
Perú8:00 p.m.
Venezuela9:00 p.m.
Bolivia9:00 p.m.
Paraguay9:00 p.m.
Chile9:00 p.m.
Argentina10:00 p.m.
Uruguay10:00 p.m.
España3:00 a.m. (13 de junio)

Posibles alineaciones de Paraguay vs. Estados Unidos

Paraguay

Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Ramón Sosa y Gabriel Ávalos.

Estados Unidos

Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna; Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC