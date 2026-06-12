La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Grupo D. Paraguay y Estados Unidos se enfrentan en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos seleccionados en la fase de grupos, por lo que millones de aficionados estarán atentos a cada jugada desde el inicio del encuentro.

En México, muchos seguidores buscan alternativas para ver el partido completamente gratis y una de las opciones más consultadas es TV Azteca 7. Si quieres saber cómo sintonizar la señal abierta, ver la transmisión por internet y conocer los horarios del encuentro en distintos países, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas el debut mundialista.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO por TV abierta y online?

TV Azteca 7 es una de las señales que transmite partidos de la Copa Mundial 2026 en México y puede verse de manera gratuita tanto por televisión abierta como a través de plataformas digitales oficiales.

Ver TV Azteca 7 por televisión abierta

Los aficionados pueden seguir la programación de Azteca 7 sin costo mediante la señal abierta de televisión digital terrestre en México. La ubicación exacta del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Ver TV Azteca 7 EN VIVO por internet

Si prefieres seguir el partido desde una computadora, celular o tablet, tienes varias alternativas:

Sitio web oficial de TV Azteca.

Plataforma digital de Azteca Deportes.

Aplicación oficial de TV Azteca disponible para dispositivos móviles.

Transmisiones en vivo disponibles en las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes cuando cuentan con derechos para el evento.

Gracias a estas opciones, los aficionados pueden seguir el partido desde prácticamente cualquier lugar con conexión a internet.

Horarios de Paraguay vs. Estados Unidos por país

El partido entre Paraguay y Estados Unidos se jugará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Estados Unidos (CT) 8:00 p.m. Estados Unidos (MT) 7:00 p.m. Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. México 7:00 p.m. Guatemala 7:00 p.m. Honduras 7:00 p.m. El Salvador 7:00 p.m. Nicaragua 7:00 p.m. Costa Rica 7:00 p.m. Panamá 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Paraguay 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. España 3:00 a.m. (13 de junio)

Posibles alineaciones de Paraguay vs. Estados Unidos

Paraguay

Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Ramón Sosa y Gabriel Ávalos.

Estados Unidos

Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna; Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.