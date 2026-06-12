La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Grupo D. Paraguay y Estados Unidos se enfrentan en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos seleccionados en la fase de grupos, por lo que millones de aficionados estarán atentos a cada jugada desde el inicio del encuentro.
En México, muchos seguidores buscan alternativas para ver el partido completamente gratis y una de las opciones más consultadas es TV Azteca 7. Si quieres saber cómo sintonizar la señal abierta, ver la transmisión por internet y conocer los horarios del encuentro en distintos países, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas el debut mundialista.
¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO por TV abierta y online?
TV Azteca 7 es una de las señales que transmite partidos de la Copa Mundial 2026 en México y puede verse de manera gratuita tanto por televisión abierta como a través de plataformas digitales oficiales.
Ver TV Azteca 7 por televisión abierta
Los aficionados pueden seguir la programación de Azteca 7 sin costo mediante la señal abierta de televisión digital terrestre en México. La ubicación exacta del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.
Ver TV Azteca 7 EN VIVO por internet
Si prefieres seguir el partido desde una computadora, celular o tablet, tienes varias alternativas:
- Sitio web oficial de TV Azteca.
- Plataforma digital de Azteca Deportes.
- Aplicación oficial de TV Azteca disponible para dispositivos móviles.
- Transmisiones en vivo disponibles en las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes cuando cuentan con derechos para el evento.
Gracias a estas opciones, los aficionados pueden seguir el partido desde prácticamente cualquier lugar con conexión a internet.
Horarios de Paraguay vs. Estados Unidos por país
El partido entre Paraguay y Estados Unidos se jugará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|8:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|7:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|México
|7:00 p.m.
|Guatemala
|7:00 p.m.
|Honduras
|7:00 p.m.
|El Salvador
|7:00 p.m.
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|Costa Rica
|7:00 p.m.
|Panamá
|8:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Perú
|8:00 p.m.
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Paraguay
|9:00 p.m.
|Chile
|9:00 p.m.
|Argentina
|10:00 p.m.
|Uruguay
|10:00 p.m.
|España
|3:00 a.m. (13 de junio)
Posibles alineaciones de Paraguay vs. Estados Unidos
Paraguay
Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Ramón Sosa y Gabriel Ávalos.
Estados Unidos
Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna; Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.