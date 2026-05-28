La selección de Ecuador se alista a disputar un nuevo Mundial, esta vez el de Estados Unidos, Canadá y México, pero en el país tricolor aún están a la espera de la lista final de 26 jugadores que elija el entrenador argentino Sebastián Beccacece. La fecha elegida para dar a conocer la nómina es el lunes 1 de junio, un día antes de la fecha límite dada por FIFA.
Antes, ‘El Tri’ tiene programado dos amistosos internacionales de preparación ante Arabia Saudita y Guatemala, los mismos que se jugarán el próximo 30 de mayo y 7 de junio, respectivamente. Estos serán los últimos exámenes del equipo, antes de iniciar el torneo de selecciones más importante de todos.
Para el primer choque, ante la selección asiática, el entrenador argentino convocó a 34 jugadores y, salvo caso de fuerza mayor, entre ellos está la elección de solo 26, aunque existe mucha incertidumbre sobre quiénes serán los ocho que abandonarán la concentración tricolor.
En la última Fecha FIFA de marzo, Ecuador obtuvo dos empates ambos 1-1 ante las selecciones de Marruecos y Países Bajos. Estos partidos fueron de alta exigencia y sirvió de termómetro para que se viene en junio.
Fecha y horarios de los amistosos:
- Ecuador vs Arabia Saudita – 30 de mayo – 18:30 (hora de Ecuador)
- Ecuador vs Guatemala – 7 de junio – 15:00 (hora de Ecuador)
Lista de convocados de Ecuador:
Arqueros: Por confirmar
Defensores: Por confirmar
Mediocampistas: Por confirmar
Delanteros: Por confirmar
Fixture de Ecuador en el Grupo E:
- Ecuador vs. Costa de Marfil
Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
Hora: 18:00 (hora de Quito)
Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)
- Ecuador vs. Curazao
Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
Hora: 21:00 (hora de Quito)
Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
- Ecuador vs. Alemania
Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
Hora: 15:00 (hora de Quito)
Sede: MetLife Stadium (East Rutherford)
Ecuador clasificó en el segundo lugar de las Eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de la campeona del mundo Argentina con 29 puntos. La albiceleste sumpo 38 unidades, marcando una gran distancia de las demás selecciones de esta parte del continente.
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