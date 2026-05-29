Tras largos 16 años de ausencia, la Selección de Paraguay volverá a competir en un Mundial de fútbol y, a pocas semanas del inicio de la competición, aún existe incertidumbre sobre la lista final de 26 jugadores convocados para el torneo. La fecha límete para presentar la nómina ante la FIFA es el próximo martes 2 de junio.

Como se recuerda, su última participación en un Mundial fue en Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzaron los cuartos de final, tras superar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, para luego perder frente a España que sería el campeón de esa edición.

El recuerdo de Paraguay es bastante bueno e lusionante, sobre todo porque bajo la dirección técnica del experimentado estratega Gustavo Alfaro se ha recuperado la competitividad, prueba de ello es lo que ocurrido en las últimas Eliminatorias.

El seleccionado guaraní cuenta con un importante universo de futbolistas que militan en clubes de prestigio a nivel mundial, por lo que la tarea de resumir esto en solo 26 nombres es bastante complicado y compartimos algunos de los llamados fijos, futbolistas probables de estar en la lista definitiva y algunos que son duda.

Selección de Paraguay en las Eliminatorias sudamericanas 2026. (Foto: APF)

Los fijos de Gustavo Alfaro:

Orlando Gill ( Arquero )

) Roberto Junior Fernández (Arquero)

Juan José Cáceres (Defensor)

Gustavo Gómez (Defensor)

Omar Alderete (Defensor)

Junior Alonso (Defensor)

Andrés Cubas (Mediocampista)

Diego Gómez (Mediocampista)

Damián Bobadilla (Mediocampista)

Miguel Almirón (Mediocampista)

Ramón Sosa (Delantero)

Julio Enciso (Delantero)

Antonio Sanabria (Delantero)

Muy probables de ser citados:

Gastón Olveira (Arquero)

Alan Benítez (Defensor)

Gustavo Velázquez (Defensor)

Fabián Balbuena (Defensor)

Braian Ojeda (Mediocampista)

Matías Galarza Fonda (Mediocampista)

Alejandro Romero Gamarra (Delantero)

Gabriel Ávalos (Delantero)

Pelean por un lugar en la nómina:

Juan Espínola (Arquero)

Aldo Pérez (Arquero)

José Canale (Defensor)

Alexandro Maidana (Defensor)

Blas Riveros (Defensor)

Agustín Sández (Defensor)

Alexis Duarte (Defensor)

Hugo Cuenca (Mediocampista)

Mathias Villasanti (Mediocampista)

Maurício Magalhaes (Mediocampista)

Gustavo Caballero (Mediocampista)

Diego González (Delantero)

Ronaldo Martínez (Delantero)

Álex Arce (Delantero)

Adam Bareiro (Delantero)

Paraguay integra en Grupo D del Mundial y competirá junto a la selección anfitriona Estados Unidos, además de los combinados nacionales de Australia y Turquía. No es una seria nada sencilla, pero cuenta con las armas para tentar una plaza entre los 16 mejores.

En las últimas Eliminatorias, Paraguay alcanzó sólidos 28 puntos que lo ubicaron en la sexta posición por diferencia de goles, pero mismo puntaje que el tercero Colombia. Se trató de una de las clasificatorias más parejas del último tiempo.

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