Si Cienciano clasifica a los octavos de final de la Copa Sudamericana, enfrentará a Botafogo. (Foto. Getty Images)
Si Cienciano clasifica a los octavos de final de la Copa Sudamericana, enfrentará a Botafogo. (Foto. Getty Images)

Cienciano enfrentará a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, siempre y cuando elimine a Lanús en los play-offs. Conoce cuándo se definirán estos partidos.

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¿Cuándo juegan Cienciano / Lanús vs. Botafogo?

La llave entre Cienciano / Lanús vs. Botafogo, a disputarse por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará luego del Mundial 2026. Según la programación de la CONMEBOL, la ida se jugará entre 11-13 de agosto y la vuelta entre el 18-20 de agosto.

¿En qué canales ver Cienciano / Lanús vs. Botafogo?

Los partidos entre Cienciano / Lanús vs. Botafogo serán transmitidos para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la opción de paga en DGO. Si no tienes ninguna de estas opciones, podrás seguirlo por todas las plataformas de Depor.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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