Estados Unidos, México y Canadá serán los países anfitriones del Mundial 2026, uno de los más atractivos de los últimos tiempos por la gran inversión por parte de FIFA y la importante cantidad de leyendas del deporte que serán parte de la competencia. Atento a todos los detalles en torno a este evento que paralizará al planeta en la apertura del torneo de selecciones más importante de este deporte, para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

¿Cuándo será la inauguración?

Cabe precisar que se trata de una inauguración sin precedentes, pues se programaron cada uno de los países anfitriones tendrá su propia inauguración, siendo México la primera de las antes mencionadas.

Esta se realizará una hora y media antes de que inicie el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, por el Grupo A de la competición; es decir, el jueves 11 de junio desde las 12:30 p.m. (hora peruana). Lo mismo pasará en los otros dos países que fueron considerados como organizadores.

El viernes 12 de junio Canadá tendrá, en el mismo horario, su propia ceremonia de apertura en el Estadio de Toronto, en la previa al choque entre la selección local y Bosnia y Herzegovina, por el Grupo B del Mundial.

Ese mismo día, pero a las 6:30 p.m., en el Estadio Los Ángeles, se celebrará la última y, tal vez, más esperada ceremonia de inauguración, antes del choque entre Estados Unidos y Paraguay, por el Grupo D del torneo.

El partido entre las selecciones de México y Sudáfrica será el primero de los 104 que tendrá esta edición en tres países distintos. (Foto: FIFA)

¿A qué hora inicia la inauguración?

México (CDMX), Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua - 11:30 a.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá - 12:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana - 01:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) - 02:30 p.m.

Esta edición del Mundial, a diferencia de las últimas que se jugaron, tiene la novedad de presentar a 48 selecciones y ya no solo 32. Por tal motivo, clasificarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ochos mejores terceros.

De esta manera, quedarán definidas las llaves de 16avos de final. Cabe precisar que la gran final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿Qué artistas se presentarán en la inauguración?

La FIFA se encargó se agrupar a una serie de artistas de talla internacional en cada ser, formando así hasta tres carteleras que compartimos a continuación.

Estadio Azteca (México): Shakira y Burna Boy (con el tema oficial “Dai Dai”), Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

Shakira y Burna Boy (con el tema oficial “Dai Dai”), Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. BMO Field (Canadá): Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy.

Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy. SoFi Stadium (EE. UU.): Katy Perry, Anitta, LISA (de Blackpink), Future, Rema y Tyla.

Sedes y estadios oficiales

Los partidos se repartirán en 16 ciudades anfitrionas:

Estados Unidos (11 sedes): Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Houston, Miami, Atlanta, Filadelfia, Seattle, Boston y San Francisco.

Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Houston, Miami, Atlanta, Filadelfia, Seattle, Boston y San Francisco. México (3 sedes): Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Canadá (2 sedes): Toronto y Vancouver

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