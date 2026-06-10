La Selección Peruana cerró sus amistosos de la fecha doble de junio con un triunfo por 2-1 sobre Haití y una derrota por 3-1 a manos de España, donde esta última dejó varias lecciones y certezas, las cuales deberán servirle a Mano Menezes para seguir construyendo su proyecto deportivo en busca de consolidar un equipo pensando en las Eliminatorias 2030. Así pues, Erick Noriega, uno de los que encabezará este recambio, charló con la prensa a su llegada a Lima.

El volante de Gremio lamentó la caída ante España, pues en el encuentro previo habían mostrado cosas interesantes para remontarle el partido a Haití. No obstante, tomó esto como un aprendizaje y que a partir de este tipo de encuentros podrán mejorar. Es algo que no solo lo piensa él, sino todo el plantel de la Selección Peruana.

“Estaba bastante contento por la victoria; obviamente la segunda derrota incomoda un poco, pero nos sirve de experiencia para saber los errores que tenemos que mejorar. Este es el comienzo de un proceso nuevo, así que estamos por buen camino”, afirmó.

En cuanto al desarrollo del partido frente a España, Noriega sostuvo que no tuvieron un mal desempeño, pues incluso tuvieron algunas ocasiones de peligro, sin embargo, era inevitable que los goles cayeran por su propio peso al tener por delante a un equipo con más años de trabajo y que está catalogado como uno de los favoritos para ganar el Mundial 2026. En esa línea, apuntó algunos errores defensivos originados por lo frágil que estuvieron en el mediocampo.

“Obviamente España viene de un proceso largo y ya se conocen bastante, mientras que nosotros recién nos estamos conociendo. Creo que no hicimos un mal partido; creamos ocasiones que no supimos aprovechar, pero también cometimos errores defensivos que no solo son de la defensa, sino que comienzan desde adelante los volantes, también incluyéndome a mí mismo”, comentó.

Erick Noriega registra 11 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

El ‘Samurái’ trató de ver el lado positivo de las cosas y valoró que el equipo rápidamente esté entendiendo la idea que busca plasmar Mano Menezes. “Tenemos que mejorarlo para ir subiendo de nivel, pero como dije al principio, creo que estamos por buen camino. Es el comienzo de esta nueva etapa con el ‘profe’ Mano y estamos entendiendo bastante su idea”, apuntó.

Sobre su rol en la Selección Peruana ahora que es uno de los jugadores que milita en el exterior, sostuvo: “Me siento bastante cómodo estando en la selección con los compañeros que estamos. Los mayores también siempre nos están ayudando en el día a día, así que bastante bien. Toca seguir mejorando en mi club para poder aportar más a la selección”.

“Creo que ya tengo bastantes convocatorias; he aprendido bastante de los mayores, tanto de los que han estado como de los que están ahora, y sigo aprendiendo, así que a seguir por ese camino”, aseveró, dándole un valor especial al hecho de haber estado rodeado de varios experimentados durante sus primeras convocatorias a la ‘Bicolor’.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR